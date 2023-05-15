مناقشة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الأمني بأكاديمية الشرطة (صور)

شهدت جلسة العمل الأولى في المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا داخل أكاديمية الشرطة، مناقشة استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الأمني (الرؤية – الرسالة).

وحملت الجلسة الأولى، عنوان جودة التعليم في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي الأمني، والتعليم القائم على الجدارات لاستشراف المستقبل الأمني، وقيادة التغيير وعلاقته بضمان جودة التعليم الأمني.

وتخلل الجلسة مداخلات حول محور جودة التعليم في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي الأمني وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في ظل التحول الرقمي.

وتناولت جلسة العمل الثانية دور أكاديمية الشرطة في تطوير التعليم الأمني، واستراتيجية تطوير التعليم الأمني في ظل التنافسية العالمية، ومفهوم الهوية والمواطنة في التعليم الأمني، والتعاون الدولي في مجال العمل الأمني (التعليم الأمني نموذجا).

وتخلل الجلسة الثانية مداخلات حول روية مستقبلية مقترحة فيما يتعلق بتنافسية التعليم الأمني، وصور التعاون الدولي في مجال العمل الأمني ودور الريادة في جودة التعليم.

وأطلقت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا تحت عنوان: “نحو تعليم أمني متميز”، وذلك داخل مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وحضر المؤتمر، عددًا من القيادات الأمنية داخل أكاديمية الشرطة، حيث انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعرضت وزارة الداخلية، خلال المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة، تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس، ثم مراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لإعداد ضابط شرطي عصري في الوقت الحالي.