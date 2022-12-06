مناقشات في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع 5 رؤساء جامعات مصرية

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماع اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان، وذلك بحضور رؤساء الجامعات التالية (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بنها)

وقال النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أن هناك فجوة لدى الجامعات عن مفهوم حقوق الانسان بالجامعات، مشيرا إلى وجود جامعات إقليمية تسبقنا في ذلك المجال.



وطالب بضرورة خلق حوار من كل الأطراف لترسيخ مفهوم حقوق الانسان بين الطالب والمعلم ورئيس الجامعة ووضع التوصيات في عين الاعتبار.



وشدد على أهمية مبدأ المواطنة، بحيث يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة بالمجلس الأعلى للجامعات، بتمثيل للمرأة ، بالإضافة إلى التأكيد على حقوق الانسان بمفهومها المتضمن في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



وطالب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رؤساء الجامعات المصرية، بتطبيق روح القانون، في التعامل مع الطلاب لاسيما خلال تطبيق إجراءات وضوابط النقل من جامعة لأخرى.



وقال أبو العلا، أحيانا نصطدم بقرارات في الجامعات، تمنع الطلاب الراغبين في النقل من جامعة لأخرى، بسبب نصف درجة، متابعا، بالتأكيد لانطلب كسر القواعد وعدم الالتزام بها، ولكن ما نطلبه هو تطبيق روح القانون.



وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، التعليم الجامعى مرحلة هامة من مراحل التعليم، وحق للمواطنين، وهو ما يتطلب مراعاة روح القانون في تطبيق تلك الحقوق.



ومن جانبه أكد النائب محمود عصام، أن الجامعات تلعب دورا هاما في ملف حقوق الإنسان والتوعية بشأنه، لذا فإن وجود وحدة لدى وزارة التعليم العالي أمر في منتهى الأهمية من خلال تفعيل وحدة حقوق الإنسان في كل جامعة.



وشدد عصام في كلمته، ألا تكون الوحدة مجرد تستيف أوراق، نظر ا لأن عليها دور كبير في ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، لاسيما في التعامل مع شكاوى الطلاب وكيفية التعامل معها ووضع الحلول المناسبة متى اقتضت الحاجة لذلك.

وتساءل عن قيام دور الجامعات بدورها في توفير الأكواد اللازمة لتسهيل تنقلهم ووجود أماكن مناسبة في قاعات الدراسة والمعامل وغيرها.



وشدد على أن الجامعات يجب أن يكون لها دور مجتمعي في البيئة المحيطة بها، من تقديم خدمات التوعية والمبادرات المختلفة مثل القوافل الطبية وغيرها لصالح المواطنين.