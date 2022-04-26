شهدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر المقاصة للايداع والقيد المركزي جدلا واسعا ومناقشات بين الأعضاء بسبب قيمة التوزيعات النقدية والمجانية عن السنة المالية المنتهية 2021.
واقترح مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة توزيع 110 ملايين جنيه نقدية و200 مليون جنيه عبارة عن أسهم.
ووافق غالبية ممثلي البنوك وهم الأهلي المصري وميد بنك وتنمية الصادرات وبنك البركة على مقترح مجلس الإدارة في حين اعترض ممثلو السمسرة على القيمة وطالبوا بتعديلها.
وطالب محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم المالية بتعديل التوزيعات لتصبح 200 مليون نقدية و110 ملايين مجانية، وقرر مجلس إدارة المقاصة عرض الأمر لتصويت المساهمين .
وطالب أيمن صبري رئيس شركة أصول لتداول الأوراق المالية بتقسيم المبلغ مناصفة بين التوزيعات المجانية والنقدية.
وانتهى الجدال إلى الموافقة على زيادة قيمة التوزيعات النقدية الى 140 مليون جنيه وتخفيض الأسهم المجانية ال 170 مليون.