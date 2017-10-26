مناقشات بالإسكندرية حول تسعير الوحدات الفندقية للأجانب

معتز محمودسيطرت قضية تسعير الوحدات والغرف الفندقية للأجانب وما يرتبط بها من مشكلات على مناقشات اليوم الثالث من أعمال مؤتمر ريادة الأعمال فى صناعة السياحة والضيافة والتراث فى مصر، والذى نظمته جامعة فاروس بالإسكندرية.وأكد بعض مديرى الفنادق وخبراء السياحة المشاركين بالمؤتمر على وجود فوضى فى التسعير

معتز محمود

سيطرت قضية تسعير الوحدات والغرف الفندقية للأجانب وما يرتبط بها من مشكلات على مناقشات اليوم الثالث من أعمال مؤتمر ريادة الأعمال فى صناعة السياحة والضيافة والتراث فى مصر، والذى نظمته جامعة فاروس بالإسكندرية.

وأكد بعض مديرى الفنادق وخبراء السياحة المشاركين بالمؤتمر على وجود فوضى فى التسعير ،خاصة من بعض الفنادق الخاصة اللملوكة لبعض المستثمرين.

وأشاروا إلى أن هذا يؤدى فى النهاية لتضرر الصناعة نتيجة التضارب وممارسات حرق الأسعار التى يلجأ اليها البعض للحصول على السائحين من فندق منافس له.

وأشار البعض الى أن هناك من يبرر تلك الممارسات الخاطئة بأنها نتيجة للالتزامات التى تواجهها بعض تلك الفنادق تجاه البنوك، فضلا عن ضرورة تدبير رواتب العاملين فيها.

وحذر بعض المشاركين من بعض الممارسات الخاطئة التى تلجأ إليها بعض الفنادق عقب حدوث أي أعمال إرهابية،والتى تكمن فى تخفيض أسعارها بدون مبرر، ما يصعب زيادة الأسعار لمستوياتها القديمة عقب انتهاء أثار العمليات الإرهابية.

وأشار بعض المشاركين خلال أعمال المؤتمر إلى أن السياحة هى الشريك الاقتصادى فى الازدهار الاقتصادى لمكافحة الفقر والبطالة.