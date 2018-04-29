منافسة مشتعلة لتمثيل السمسرة وأمناء الحفظ بانتخابات المقاصة

■ «الضبع» يكرر منافسة «عبدالسلام» التاريخية على الرئاسة ■ عبدالبارى يترشح وحيدا على العضو المنتدبشريف عمرتشهد انتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، منافسة شرسة بين المرشحين المتقدمين لاقتناص المقاعد المخصصة لشركات السمسرة، وأمناء الحفظ، وذوى الخبرة، وذل



■ «الضبع» يكرر منافسة «عبدالسلام» التاريخية على الرئاسة

■ عبدالبارى يترشح وحيدا على العضو المنتدب

شريف عمر

تشهد انتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، منافسة شرسة بين المرشحين المتقدمين لاقتناص المقاعد المخصصة لشركات السمسرة، وأمناء الحفظ، وذوى الخبرة، وذلك بعد إغلاق باب تلقى طلبات الترشح يوم الخميس الماضى.

ومن المنتظر إجراء انتخابات عضوية المقاصة يوم 2 يوليو المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديدة لقيادة الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويتم إجراء الانتخابات لاختيار 3 ممثلين لشركات السمسرة، ومثلهم لأمناء الحفظ، ومقعدين لذوى الخبرة، ورئيسا لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً.

فعلى صعيد مقعد رئيس مجلس الإدارة، ترشح كل من محمد عبدالسلام الرئيسى التاريخى للمقاصة، فيما عاد أشرف الضبع الخبير القانونى، الترشح من جديد ضد عبدالسلام فى سيناريو مكرر للمرة الثالثة على التوالى، بعد أن فشل فى الأولى، وفى الثانية قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استبعاده من الانتخابات.

يشار إلى أن المجلس الحالى لمصر المقاصة قرر تعديل النظام الأساسى، فيما يتعلق بجزئية خلو منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، ليتم تعويضها بالانتخاب من أعضاء المجلس الحالى، بدلاً من تعويضه بالعضو التالى فى الحصول على أكثر الأصوات فى الانتخابات.

وعن مقاعد شركات السمسرة، فتبدو المنافسة أكثر شراسة بعد تقدم العديد من المرشحين من مسئولى شركات الأوراق المالية، وعلى رأسهم محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم المالية، وعونى عبدالعزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية، ومحمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست، ومحمد فتح الله ممثلاً لشركة الشروق لتداول الأوراق المالية.

وتضم قائمة المرشحين أيضا رفيق مطر، رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزى العضو المنتدب لشركة بايونيزر لتداول الأوراق المالية، وياسر راشد رئيس شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية والعضو الحالى بمجلس المقاصة، وطارق أباظة العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، وهانى حمدى العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، وأحمد أبوحسين العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، وشريف حشمت المدير التنفيذى لشركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

وعملت «المال» أن المنافسة على مقاعد السمسرة قد تشهد طعونا متبادلة بين المرشحين.

وعلى مقاعد أمناء الحفظ، فقد تشهد الانتخابات شراسة بعد ترشح كل من وائل وجيه ممثلاً عن شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، وأيمن صبرى رئيس شركة أصول للاستثمارات المالية، ضد الأعضاء الحاليين للمقاصة، وهم ياسر زعزع وعمرو الجناينى ونضال عصر، والذين يملكون خبرات متراكمة فى مجال البنوك وأمانة الحفظ.

وعلى مقعدى ذوى الخبرة، فقد ترشح كل من أحمد سعد الرئيس السابق لهيئة سوق المال، والخبيرة المصرفية لميس نجم، وسامح العزب العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ، وعمرو بهاء العضو الحالى للمقاصة، ومحمد كفافى رئيس شركة آى سكور للاستعلام الائتمانى، فى حين ترشح طارق عبدالبارى على منصب العضو المنتدب للشركة، ليفوز بالتزكية.

وبعد إغلاق مجال تلقى طلبات المشاركة فى الانتخابات، ستجرى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسوعين المقبلين مراجعة شاملة لكل المستندات المقدمة من المرشحين، للبت فيها، وإعلان القائمة الأولية للمرشحين خلال شهر رمضان المبارك.

وفتحت مصر للمقاصة المجال للمشاركة فى انتخابات مجلس الإدارة منذ يوم 10 أبريل الحالى، وحتى 26 إبريل نفسه، وسيتم إجراء الانتخابات 2 يوليو المقبل. يتكون مجلس إدارة المقاصة من محمد عبدالسلام رئيسا، وطارق عبدالبارى عضواً منتدباً، بجانب نضال القاسم، وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى «المنضم بديلاً لخالد سرى صيام المنتقل لعضوية البورصة» من ذوى الخبرة، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد والذى انضم بديلاً لمحمد فتح الله كممثلين عن شركات السمسرة.

وتنتهى مدة المجلس الحالى 18 يوليو المقبل، على أن يتولى فى اليوم ذاته المجلس الجديد المنتظر انتخابه، لإدارة الشركة خلال الثلاث سنوات التالية.

وحققت مصر للمقاصة أكبر صافى ربح فى تاريخها خلال 2017، مسجلة 284 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت %63 مقارنة بـ194 مليون جنيه فى 2016، ويتوزع هيكل مليكتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، %50 والبورصة المصرية %5 وشركات السمسرة بنسبة %45.