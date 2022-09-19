منافسة مشتعلة بين 9 مطورين لشراء قطعتى أرض بمدينة بدر

تشهد مدينة بدر منافسة مشتعلة بين 9 شركات تطوير عقارى لاقتناص قطعتى أرض فى المدينة، والتى من المقرر حسمها قبل نهاية الأسبوع الحالى.

وأوضحت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن قطعتى الأرض تقعان فى مدينة بدر، الأولى بالمجاورة الرابعة بالحى السادس، على مساحة 825 مترًا مربعًا، والأخرى فى المجاورة الثانية، بنحو 1542 مترًا مربعًا، ومخصصتين لنشاط تجارى وإدارى.

وذكرت الهيئة أن عدد الشركات المتقدمة لقطعة الأرض الأولى بلغ 5 مطورين، وهم «النسر للاستثمار العقارى والمقاولات العامة، والزعيم، ونيو بتر لايف للتجارة والمقاولات، وإس ايه للمراكز التجارية، وبى سى هوم مصر للاستثمار العقاري».

وتابعت الهيئة أن عدد الشركات المتقدم لقطعة الأرض الثانية وصل إلى 4 كيانات، ممثلة فى «شركة بى سى هوم مصر للاستثمار العقارى، والهلال والنور، وإى ايه للمراكز التجارية، والزعيم».

وأكدت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيًا، ومن المقرر الفتح المالى لها يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضى المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

وسابقًا، كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لـ«المال» عن تلقى 203 طلبات من مستثمرين وشركات لشراء 44 قطعة أرض طرحتها الهيئة للبيع خلال شهر يوليو الماضى.

وذكر عباس أن الهيئة تلقت 1600 طلب تقريباً خلال أول 7 أشهر من العام الجارى لشراء 580 قطعة أرض تم طرحها للبيع خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بخطة الجهاز خلال العام المالى الحالى، يستهدف جهاز مدينة بدر ضخ استثمارات تقدر بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى، تم اعتمادها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب رئيس الجهاز المهندس عمار مندور فى تصريحاته سابقاً لـ»المال».

وأوضح عمار مندور، أن تلك الاستثمارات ستوظف فى استكمال مشروعات سكن العاملين بالعاصمة، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية بآخر جزء فى المدينة.

وتابع «عمار» إن المدينة تركز بصفة أساسية على استكمال المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية، بعدد 4704 وحدات سكنية، والتى تقدر تكلفتها بنحو 1.6 مليار جنيه، ناهيك عن أعمال تنسيق الموقع والمرافق والكهرباء، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بها وصلت إلى %65.

وأضاف أن جهاز مدينة بدر سيقوم بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية، والذى يتضمن إنشاء 95 عمارة سكنية، بإجمالى 3080 وحدة، وتسجل تكلفتها الاستثمارية نحو 2.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ %10 منها.

وقال رئيس الجهاز، يستكمل الجهاز حاليًا ترفيق منطقة الـ 3180 فدانًا إذ تم إسناد أعمال المرافق لإحدى الشركات العاملة فى المجال، موضحًا أنه مع الانتهاء من تلك المنطقة، تصبح المدينة بأكملها مرفقة.

ووفقا للموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، تم إنشاء المدينة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2895 بمساحة 2732.58 فدان وتم تعديل مساحة المدينة لعدة قرارات حتى أصبحت بمساحة 20895 فدانا.

تقع المدينة على طريق القاهرة السويس على بعد 2 كم من القاهرة، ويبلغ عدد سكانها الحالى حوالي 280 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل لنحو 840 ألف نسمة بحلول عام 2030.

ويبلغ حجم استثماراتها حاليًا 11.2 مليار جنيه، منها 3.8 مليار لقطاع الإسكان، و6.8 مليار للمرافق.