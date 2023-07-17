منافسة محلية وخليجية على اقتناص 106 أفدنة عمرانية فى «السادات»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هناك منافسة شرسة بين مجموعة شركات محلية وخليجية، لاقتناص قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل مساحتها 106 أفدنة فى مدينة السادات.

وقالت المصادر إن سعر بيع المتر المحدد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغ 1555 جنيهًا، بما يعنى أن القيمة الإجمالية للأرض ستقارب 692.2 مليون جنيه.

وتابعت أن هناك عددًا من الشركات الخليجية بخلاف كيانات محلية، منها «معمار» للتطوير العقاري، و«الخليج» للتطوير العقاري، تقدمت فعليًا لاقتناص الأرض.

وتعتبر «معمار» من الشركات العاملة فى منطقة شرق القاهرة، وتحديدًا فى التجمع الخامس فى المبانى السكنية والتجارية المتنوعة، فيما يمكن تصنيف الخليج بأنها من أبرز المطورين فى مدينة السادات، وتملك مشروعات متنوعة جارٍ تنفيذها.

ولفتت المصادر -فى تصريحات لـ«المال» إلى أن جهاز المدينة لا يزال يتلقى طلبات لشراء الأرض حتى الآن، سواء كانت شركات محلية أو أجنبية.

يشار إلى أنه تمت إتاحة قطعة الأرض على موقع الهيئة الإلكترونى فى الشهر الجارى للبيع عبر آلية التخصيص الفورى.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات، تحتسب من صدور أول قرار وزاري، على أن يلتزم الفائز باستكمال نسبة سداد حتى %25، والباقى على 12 قسطًا نصف سنوى، يستحق الأول منه بعد 6 أشهر.

ووضعت الهيئة عددًا من الشروط، أبرزها ألا تزيد نسبة المساحة المخصصة للإسكان على %50 من إجمالى الأرض، فيما لا تتجاوز العمارات %50 والفيلات %45، على أن يكون الارتفاع أرضى ودور أول فقط للفيلات، وأرضى وثلاثة أدوار متكررة للعمارات.

وتابعت أنه يلزم ألا تزيد النسبة البنائية المخصصة للخدمات على %30 من المساحة، وأن يكون الارتفاع المسموح به أرضى ودورين متكررين لكل خدمة، عدا الحضانة.

ولفتت المصادر إلى أن الكثير من الشركات متوسطة الحجم تتوسع فى المدينة عبر تدشين مشروعات تعليمية وعمرانية، نظرًا لحاجتها بشكل كبير لتلك الأنشطة. وعلى صعيد متصل، يستهدف جهاز مدينة السادات ضخ استثمارات تقدر بنحو 700 مليون جنيه خلال العام الحالي، قابلة للزيادة، لاستكمال أعمال البنية التحتية.