منافسة مايكروسوفت.. أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون أنها سوف تستثمر 4 مليارات دولار أمريكي في شركة “أنثروبيك” للذكاء الاصطناعي، ومقرها في سان فرانسيسكو، وهو ما يعكس المنافسة الشرسة بين أمازون وميكروسوفت، في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

ويعد هذا أحدث استثمار ضخم في هذا المجال ضمن المنافسة الشرسة بين الشركات الكبرى، على مستوى العالم، لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت أمازون في وقت سابق إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم خدمة “أليكسا” للمساعدة الصوتية، ودعمها لتصبح قادرة على التحاور مع المستخدمين.

ولدى شركة “أنثروبيك” برنامج “كلود” وهو برنامجها المنافس لـ “تشات جي بي تي”.

وقالت أمازون إن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تسهيل عمليات خدمة العملاء.

وقال جيمس هير من شركة “جارتنر” للأبحاث: “لو نطرنا إلى ما يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي “التوليدي” سنجد أنها مجرد بداية للسباق”.

وعلّق على أن شركة ميكروسوفت هي أكبر مستفيد حتى الآن، بالقول: “بدأنا نرى مقدمي الخدمات السحابية الآخرين يستثمرون بشكل أكبر في الذكاء الاصطناعي التوليدي ويطرحون إعلاناتهم ومنتجاتهم الخاصة، وأعتقد أن الفرص بدأت تتساوى، وبكلمات أخرى الساحة ليس حكرا على ميكروسوفت وخدمتها أوبن إيه أي”.