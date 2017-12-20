منافسة للتأمين الطبى على العاملين بالقابضة للمطارات

لتغطية العمليات الجراحية والأمراض المزمنة والحالات الحرجةكتب – الشاذلى جمعة:طرحت شركة «القابضة للمطارات» مناقصة للتأمين الطبى الجماعى، على العاملين بالشركة (16 ألفا تقريبا) وتسرى التغطية مطلع العام.وتتنافس شركات التأمين والرعاية الصحية، على اقتناص العملية، وطلبت «القاب

لتغطية العمليات الجراحية والأمراض المزمنة والحالات الحرجة





كتب – الشاذلى جمعة:

طرحت شركة «القابضة للمطارات» مناقصة للتأمين الطبى الجماعى، على العاملين بالشركة (16 ألفا تقريبا) وتسرى التغطية مطلع العام.

وتتنافس شركات التأمين والرعاية الصحية، على اقتناص العملية، وطلبت «القابضة للمطارات» أن يغطى العقد العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية، بجانب الفحوص التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل، فضلا عن صرف الأدوية والعلاج الطبيعى.

وشملت كراسة شروط المناقصة أيضا، تغطية الأسنان والنظارات بمراكز البصريات، وعلاج الحالات الحرجة والأمراض المزمنة.

والأمراض المزمنة هى التى تدوم فترات طويلة وتتطوّر بصورة بطيئة عموماً، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكرى.

وتعرف الحالات الحرجة، بأنها تلك التى تهدد حياة الإنسان وتكون محددة بدقة حتى أنها تغير نمط الحياة جذريا بعد استقرار الحالة على العلاج، مثل الأزمة القلبية والجلطة بكل أنواعها وعمليات القلب المفتوح، وقساطر القلب التشخيصية وحروق الدرجة الثالثة والالتهاب السحائى البكتيرى، والعناية المركزة لمدة أقصاها 10 أيام، بجانب جراحات شرايين القلب والأورطى والسرطان (العلاج الجراحى) وهى حالات تحتاج إلى رعاية خاصة للمرضى الذين يعانون من حالة صحية سيئة قد تؤثر على حياتهم، والذين يحتاجون إلى الوضع تحت الملاحظة الدقيقة والدخول إلى العناية المركزة.