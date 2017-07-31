منافسة على تغطية برج العرب وأسيوط بالإنترنت اللاسلكى

محمود جمالتتنافس شركات خدمات الإنترنت العاملة بالسوق المحلية، على تغطية منطقتى «برج العرب» و«أسيوط» التكنولوجيتين، بخدمات الاتصال اللاسلكى بالإنترنت «واى فاى» بسرعات 10 جيجابايت.وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات إن «تى إى داتا» و«أورنج DSL»

محمود جمال

تتنافس شركات خدمات الإنترنت العاملة بالسوق المحلية، على تغطية منطقتى «برج العرب» و«أسيوط» التكنولوجيتين، بخدمات الاتصال اللاسلكى بالإنترنت «واى فاى» بسرعات 10 جيجابايت.

وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات إن «تى إى داتا» و«أورنج DSL» و«نور»، ستتقدم بعروض فنية إلى مسئولى شركة واحات السيليكون لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، بعد نجاح «المصرية للاتصالات» فى تجهيز البنية التحتية للمنطقتين بشبكة كابلات ألياف ضوئية، توفر سرعات إنترنت فائق السرعة «ADSL» بسرعة 16 ميجابايت.

وتستحوذ «تى إى داتا» على %78 من سوق خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL، تليها أورنج DSL %15، وتتوزع النسبة المتبقية على شركات «فودافون» و«اتصالات» و«نور».

وأوضح المصدر أن الشركات تلقت وعوداً شفهية من مسئولى وزارة الاتصالات بتوقيع اتفاق تعاون مع إحداها قريباً، لبدء تغطية المنطقتين، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى جذب استثمارات أجنبية، وتوطين صناعة الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية الجديدة.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف إنشاء قرى ذكية فى 7 مدن، هى: برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية باستثمارات 24 مليار جنيه.

وعلمت «المال» أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، طلب من شركات المحمول، خلال زيارته الخميس الماضى، إلى منطقة برج العرب التكنولوجية، الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، ورفع كفاءة البنية التحتية المحيطة بالمنطقة.

تأسست «واحات السيليكون» كشركة مساهمة مصرية فى مايو 2016، برأسمال مليار جنيه، عبر مساهمات من «إيتيدا»، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان.

وتولت شركة «وادى النيل» للمقاولات العقارية والاستشارات، تنفيذ المرحلة الأولى -العاجلة- من منطقتى «برج العرب» و«أسيوط»، وشملت 11 بناية، منها محال تجارية ومطاعم ومراكز تدريب وخدمات تعهيد، بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه.