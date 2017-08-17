منافسة شرسة مرتقبة بين شركات التطوير على أراضى المجتمعات العمرانية

❐ فهمى: عدد المسحوب على «السعر المعلن» تجاوز 55 ❐ طلعت: «هايد بارك» و«الشرقيون» و«مدينة نصر» و«حسن علام» و«أركو» أبرز الشركات ❐ عمران: سحب 6 كراسات على القطعة الوحيدة بالعبور ❐ وهبة: كراسة وحيدة لقطعتى المنيا الجديدة.. وإ





❐ فهمى: عدد المسحوب على «السعر المعلن» تجاوز 55

❐ طلعت: «هايد بارك» و«الشرقيون» و«مدينة نصر» و«حسن علام» و«أركو» أبرز الشركات

❐ عمران: سحب 6 كراسات على القطعة الوحيدة بالعبور

❐ وهبة: كراسة وحيدة لقطعتى المنيا الجديدة.. وإقبال على «السكنية»

❐ 5 بأسيوط الجديدة ومدينة ناصر.. و3 بالصالحية



بدور إبراهيم ـ رضوى عبد الرازق:

تتنافس شركات التطوير العقارى على اقتناص الأراضى المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، والتى وصل عددها إلى 86 قطعة، طرحت بآليات مختلفة بين السعر المعلن والمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة والشراكة.

وصرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأن عدد الكراسات المسحوبة من شركات التطوير العقارى على الأراضى العمرانى المتكامل المطروحة للبيع بنظام السعر المعلن تجاوز الـ55 شركة، إلى الآن بما يعكس الرغبة الجادة للحصول على الأراضى وضخ استثمارات حقيقية فى السوق.

وشدد على أن الإقبال يعكس أيضا تميز القطع، والتى تطرح بمواقع ومساحات تلائم احتياجات الشريحة الكبرى من شركات التطوير العقارى.

وأشار إلى أن المدينة يطرح بها 5 قطع بنظام السعر الملعن بمساحات 21.4، 15.6، 12.5، 12، 12.6 فدان.

وتحتل مدينة القاهرة الجديدة نصيب الأسد فى عدد القطع المطروحة بالشراكة بواقع 6 قطع ويتم شراء الكراسات وتقديم العروض بمقر هيئة المجعتمات العمرانية فيما تسحب كراسات شروط أراضى السعر المعلن من مقر جهاز المدينة.

من جانبه، قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الطرح الحالى يشهد إقبالا على قطع الأراضى نظرا إلى حاجة السوق ورغبة الشركات فى ضخ استثمارات، مشيرا إلى أن المدينة يطرح بها 5 قطع بالشراكة قطعتين بالامتداد بمساحات 500 و1000 فدان و3 قطع بالمدينة القائمة بمساحات 410 و58.9 و205 أفدنة، بالإضافة إلى 4 قطع بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة مقسمة إلى قطعتين بامتداد المدينة بمساحات 41، 48 فدانًا وقطعتين بالمدينة القائمة بمساحات 76.71 و18.94 فدان.

وأشار إلى أنه من ضمن أبرز الشركات التى قامت بسحب كراسات شروط الأراضى المطروحة بنظام المظاريف المغلقة الشرقيون للتنمية العمرانية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، هايد بارك العقارية، العالمية للتعمير «حسن علام العقارية» وقامت بسحب 4 كراسات، العربية للتنمية العقارية «أركو»، المجموعة المصرية الدولية للهندسة والمقاولات، مكسيم للاستثمار العقارى، الشرق الأوسط للاستثمار، طيبة للاستثمارات العقارية، سامكريت مصر للتنمية العمرانية، جرين هيل للتعمير، الوطنية لإسكان الشباب، مبانى للاستثمار العقارى، مجموعة المتطورون للاستثمار العقارى، منازل للتطوير العقارى، سيتى جاردنز للاستثمار، صحارى ديونز للتطوير، مودرن بروبيرتيز للتنمية، التنمية العمرانية للاستثمار العقارى، جولدن بيلد للبناء والتشييد، كونكس جروب مصر، أنرشيا للتنمية العقارية، الشركة الرائدة للإنشاءات، الأفق للتنمية العقارية، عمرو محمد بهاء الدين “كراستين.”

من جانبه، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن عدد الكراسات المسحوبة إلى الآن 6 كراسات وذلك لقطعة الأرض الوحيدة المطروحة حاليا بالمدينة وتبلغ مساحتها 11.87 فدان وتطرح بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة.

وأشار إلى أن قطعة الأرض تخصص لنشاط استثمارى عمرانى متكامل، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا متزايدا خلال الأيام المقبلة.

فيما أضاف المهندس نور الدين إسماعيل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم سحب 8 كراسات إلى الآن، لصالح قطعة الأرض الوحيدة المطروحة، وتبلغ مساحتها 10.5 فدان وتطرح بالمظاريف المغلقة.

وأشار المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى سحب كراسة شروط وحيدة لقطعتى الأرض المطروحة بالمدينة حاليا بنظام السعر المعلن وتبلغ مساحتهما 4.88 و22.15 فدان.

وأضاف أن الشركة التى قامت بسحب الكراسة هى شركة أرتك للاستثمار العقارى، لافتا إلى أن الأراضى السكنية المطروحة حاليا للأفراد بالمدينة تشهد إقبالا ملحوظا، حيث تم سحب 240 كراسة لـ 647 قطعة أرض إسكان متميز.

وشهدت مدينة دمياط الجديدة سحب 11 كراسة لعدد 7 قطع مطروحة حاليا بالمدينة، بحسب ما أكده المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز.

وأشار منيع إلى سحب 5 كراسات لقطع الأراضى الأربع المطروحة بنظام السعر المعلن وتبلغ مساحتها 19.6 و21.17 و8.75 و8.75 فدان فيما تم سحب 6 كراسات لقطع الأراضى المطروحة بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة وعددها 3 قطع بمساحات 71.22، 75، 105 أفدنة، مشيرا إلى أن القطع تشمل «سكنى عمرانى متكامل وسياحى سكنى».

وأضاف المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه تم سحب 5 كراسات شروط لقطع الأراضى الخمس المطروحة بالسعر المعلن فى مدينة أسيوط وبغرب أسيوط وذلك من الشركات العاملة بالمدينة.

ويطرح بمدينة أسيوط الجديدة 4 قطع بمساحات 8.79، 4.84، 7.33، 14.28 فدان، فيما يطرح قطعة واحدة بغرب أسيوط «مدينة ناصر» بمساحة 15.94 فدان.

فيما كشف المهندس رمضان خيرى رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة عن سحب 3 كراسات لقطعتى الارض المطروحتين للبيع بالسعر المعلن وتبلغ مساحتهم 6.5 و15 فدان.

ويتم البدء فى تقديم العروض وفتح االمظاريف الفنية للأراضى المطروحة بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة فى 19 سبتمبر المقبل بمقر كل جهاز بينما يتم تقديم العروض بالنسبة للأراضى المطروحة بالسعر المعلن الاحد المقبل والموافق 20 اغسطس وحتى الخميس 24 اغسطس بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد.