منافسة شرسة فى انتخابات اتحاد التأمين

تجري 14 أغسطس المقبل

معركة الرئاسة بين”قطب” و”الزهيري” و”موسي”

سعيد جبر يعزف منفردا ويحسم منصب النائب بالتزكية

6 متنافسين علي مقاعد عضوية”الممتلكات” وفوز القائمة مرهون بنجاح رئيس مصر للتأمين

7 مرشحين عن الحياة والمطلوب 4 بخلاف أحمد عبد العزيز

رئيسا مصر للحياة والممتلكات يضمنان مقعديهما بحكم النظام الأساسي

فطوري وفتحي وجوه جديدة في الممتلكات

“الحياه” تفتح شهية مراد وعبد الفتاح

كتب- ماهر أبوالفضل:

بات من المؤكد أن انتخابات الاتحاد المصرى للتأمين، المقررة فى 14 أغسطس المقبل، ستشتعل خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد أن تقدم عبد الرؤوف قطب، الرئيس الحالى، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، بأوراق ترشحه على نفس المنصب لدورة جديدة مدتها أربعة أعوام، وتقدم غريمه التقليدى علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين«gig»، بأوراقه يوم الخميس الماضى، قبل إغلاق باب الترشح بساعة.

وتنافس «الزهيري» مع «قطب» على رئاسة اتحاد التأمين فى الدورة الماضية عام 2013 وتساوت الأصوات التى حصل عليها كل منهما، إلا أن «قطب» حسم الانتخابات لصالحه فى جولة الإعادة بفارق 10 أصوات عن التى حصلها عليها «الزهيري».

خصوصية الانتخابات المقبلة، وتوقع ارتفاع وتيرة المنافسة فيها، بات واضحا بعد أن فاجأ الدكتور عادل موسى، رئيس شركة «مصر للتأمين»، السوق، وتقدمه بأوراق ترشحه على منصب الرئيس أيضا.

ومن المعروف أن شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، لديهما مقعدان دائمان فى مجلس إدارة الاتحاد والمضمونة بحكم النظام الأساسى للاتحاد.

وتنص المادة 18 من النظام الأساسى للاتحاد المرتبطة بتشكيل مجلس إدارته، على أنه يتكون من رئيس ونائب، على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويمثل الآخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

كما تنص المادة نفسها على أن يتشكل المجلس من تسعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات، وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد، على أن يراعى التوازن النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال، وتلك التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، بالإضافة إلى عضوين يمثلان شركات التأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب، أو الأعضاء المنتدبين، على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

فى سياق متصل، حسم الدكتور سعيد جبر، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، و العضو المنتدب لشركة «قناة السويس» لتأمينات الحياة، منصب نائب رئيس الاتحاد لصالحه بالتزكية، خاصة وأنه الوحيد الذى تقدم على هذا المنصب.

من ناحية أخرى، ضمت قائمة المرشحين للفوز بمقاعد مجلس إدارة الاتحاد عن شركات الممتلكات 6 أعضاء منتدبين، هم أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، ومحمد مهران، العضو المنتدب لشركة «أليانز»، ورضا فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «المهندس» للتأمين، وحسن درويش، العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمين، وعادل فطورى، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، وأنور ذكرى، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى.

ووفقا للسيناريوهات المطروحة، فمن المتوقع نجاح قائمة رؤساء شركات الممتلكات بالكامل فى حالة واحدة، هى نجاح الدكتور عادل موسى، رئيس مصر للتأمين فى الوصول إلى منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أما فى حالة نجاح علاء الزهيرى، أو عبد الرؤوف قطب فى الحصول على منصب رئيس الاتحاد، فسيتم اختيار 5 فقط من بين المرشحين الستة وفقا لعدد الأصوات.

السيناريو المطروح مرتبط بتشكيل مجلس الإدارة، إذ أن عدد المقاعد الممثلة لشركات الممتلكات تصل إلى 7 مقابل 6 لشركات الحياة، بما فيها مقاعد رئيس رئيس الاتحاد و نائبه.

وتنص المادة 19 من النظام الأساسى للاتحاد، على أنه فى حالة ترشح أحد ممثلى شركات التأمين قطاع الأعمال العام أو كليهما لمنصب رئيس الاتحاد، أو نائب الرئيس وفوز أحدهما أو كلاهما فى الانتخابات، يتم استكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين الشركات الأخرى.

من ناحية أخرى، تقدم 7 رؤساء شركات «حياة» بأوراق ترشحهم على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد المخصصة لهم، ومن بين المرشحين الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر» لتأمينات الحياة، والذى حسم مقعده وفقا للنظام الأساسى.

وستنحصر المنافسة بين 6 مرشحين للفوز بالأربعة مقاعد المتبقية، وتضم قائمة المتنافسين كلا من عمرو شمس، العضو المنتدب لشركة «أيس» لتأمينات الحياة، وصلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى – مصر «ميتالكو»، وإلينا بوتاروفا، العضو المنتدب لشركة «ميت لايف أليكو» لتأمينات الحياة، وسعيد الألفى، العضو المنتدب لشركة «الدلتا» لتأمينات الحياة، وعبد اللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة «المهندس» لتأمينات الحياة، و رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى «gig».



