منافسة شرسة بين 9 شركات عقارية لشراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك تسع شركات استثمار عقاري تتنافس للحصول على قطعة أرض مخصصة لنشاط مخازن عدا دوائي.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة القاهرة الجديدة بالقطاع الثالث شرق المنطقة الصناعية ، وعلى مساحة 1758 متر مربع.

وحددت الهيئة سعر المتر ليسجل نحو 3615 جنيه.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية توضح نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة من الفترة 1/5/2022 إلى 15/5/2022 بنظام المظاريف المغلقة.

ووفقاً للمستندات، تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 9 عروض فنية من شركات تعمل بالقطاع العقاري.

وتابعت الهيئة أن هذه الشركات هي (ديكورست آرت للتجارة والتصنيع، ابداع للطوب الاسمنتي والانترلوك، العالمية للمنظفات، ايجي بلاست، كوين للمراكز التجارية، نيو كونستراكشن كيميكال، جي ايه ام للصناعات، جيمكو وان للاستثمار العقاري، الرفاعي لتجارة وتوزيع الحديد).

وأوضحت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء 9/8/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

نصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.