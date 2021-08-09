منافسة شرسة بين 7 شركات لاقتناص قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة

تقدمت 7 شركات تطوير عقارى لشراء قطعة أرض مخصصة للنشاط التجارى والإدارى بمدينة العبور الجديدة بمساحة 902 متر.

اطلعت «المال» على مستندات لـ«هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» تخص تلقّيها لـ7 عروض مختلفة من شركات التطوير العقاري، لاقتناص قطعة أرض بنشاط تجاري- إداري بمدينة العبور الجديدة رقم 111 منطقة 2600 فدان بمساحة 902,17 م2.

وأوضحت المستندات أن الشركات المتقدمة للحصول على قطعة الأرض بمدينة العبور الجديدة هي، مارسيليا للتنمية العمرانية، وبريق للتجارة والصناعة، وعزيز كونستر كشنز، والبطل للاستثمار العقاري، والعاصمة للتنمية والاستثمار العقاري، والرواد للتنمية العمرانية، وأسياد للتجارة والمقاولات.

ووفقًا للبيانات فالهيئة أنهت الفحص الفني لهذه العروض المقدمة على أرض العبور الجديدة، على أن يتمّ البتُّ فيها، الاثنين الموافق 16 أغسطس الحالي؛ لحسم أمر أرض العبور الجديدة.

جدير بالذكر أن المجتمات العمرانية تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ نهاية مارس العام الماضي، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

ومؤخرًا قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إن القيمة المالية المخصصة لخطة عمل الجهاز خلال العام الحالي تبلغ مليار و100 مليون جنيه.

وتشمل الميزانية بحسب علي “مشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعى، إلى جانب المشروعات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات وقسم شرطة وملاعب رياضية بمدينة العبور الجديدة.