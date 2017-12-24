منافسة شرسة بين 21 شركة تطوير عقارى على 57% من أراضى الشراكة

❐ «إعمار مصر» تحتل المرتبة الأولى بعدد 5 قطع تليها العربية «أركو» ❐ تحالف بالم هيلز وأركان «بالم العلمين» ينافس كابيتال جروب «إمكان مصر» على زايد سبارك ❐ مذكرة تفاهم أوراسكوام مع إنرشيا تدفعها للتنافس على قطعتين بمساحة 1500 فدان بالشيخ زايدبدور إبرا

❐ «إعمار مصر» تحتل المرتبة الأولى بعدد 5 قطع تليها العربية «أركو»

❐ تحالف بالم هيلز وأركان «بالم العلمين» ينافس كابيتال جروب «إمكان مصر» على زايد سبارك

❐ مذكرة تفاهم أوراسكوام مع إنرشيا تدفعها للتنافس على قطعتين بمساحة 1500 فدان بالشيخ زايد





بدور إبراهيم:





شهد الطرح الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بأراضى الشراكة، تنافساً شرساً بين 21 شركة، على 3773.32 فدان من إجمالى 6573.05 فدان، أى ما يعادل %57 من المطروح.

واستمر التقدم بالعروض حتى ساعات متأخرة من مساء الخميس الماضى، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، مد الفترة إلى نهاية اليوم، فى ظل زيادة الطلبات وإقبال شركات التطوير العقارى.

استحوذت أراضى الشيخ زايد «الأم – الامتداد»، على النصيب الأكبر من عدد المتقدمين بواقع 17 عرضاً، يليها القاهرة الجديدة بعدد 16 عرضا.

واحتلت «إعمار مصر للتنمية»، النصيب الأكبر فى المنافسة، بواقع 5 قطع، تلتها شركة العربية للتنمية العقارية «أركو»، المملوكة لرجل الأعمال السعودى، عبد الرحمن الشربتلى، التى تقدمت على 4 قطع.

كما شهد الطرح تحالفاً بين شركتى بالم هيلز وأركان للاستثمار العقارى، من خلال كيان جديد تحت مسمى شركة «بالم العلمين»، للحصول على قطعة 205 أفدنة، بمدينة الشيخ زايد، المعروفة باسم «زايد سبارك»، والتى تقدم للمنافسة عليها أيضا شركة إمكان مصر للتنمية، إحدى الشركات المنبثقة من «كابيتال جروب بروبرتيز».

كما تقدمت شركة الكوم للتطوير العقارى، إحدى الشركات المنبثقة من «أبناء حسن علام للاستثمار» لقطعتى أرض بالشيخ زايد وأكتوبر، فى حين لم يتقدم حسين صبور، إلا على قطعة واحدة 144 فدانا بأكتوبر.

وتقدمت «رؤية القابضة» منفردة بلا منافس، على قطعتين بالقاهرة الجديدة، بمساحات 243.3 فدان، و184 فدانا.

بينما تنافست «إنرشيا» على قطعتين بمساحة إجمالية 1500 فدان، بالشيخ زايد، عقب موافقة مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، برئاسة رجل الأعمال نجيب ساويرس، على مذكرة اتفاق للاستحواذ على %51 من رأس مال شركة إنرشيا للهندسة والتجارة، فى حين لم يتقدم أحد على قطعة وحيدة 2800 فدان، جنوب مارينا.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن إقبال الشركات الكبرى يثبت نجاح الطرح الثانى بنظام الشراكة، بما يدعم من جدية الهيئة، ورغبتها فى التعاون مع المطورين فى تنمية المدن.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية والتجارية، إن لجنة البت ستبدأ على الفور فى تقييم العروض، وتحديد الفائز.

وأكد أن دخول كبرى شركات التطوير العقارى، يعد رسالة عن مدى جديتهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات، خلال الفترة القادمة، ونتيجة لوضوح الرؤيا المستقبلية لهيئة المجتمعات العمرانية، وتفهم وزير الإسكان لطبيعة القطاع، كما أكد أن نظام الشراكة هو الأمثل للتنمية والتطوير حاليا.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإقبال يعكس نجاح الألية، وضمانها تحقيق عوائد مستمرة ومتزايدة، مادية وعينية، كما تتيح للمطور توجيه أكبر قدر من السيولة إلى المشروع، والأعمال الإنشائية، بما يضمن سرعة التنمية.

وقال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة، إن اشتراطات الطرح ركزت على مناسبة سابقة الأعمال والخبرة للمطور مع القطعة التى تقدم عليها، لضمان عدم دخول شركات غير مؤهلة.

وشدد المهندس هشام الخشن، العضو المنتدب لشركة سامكريت، على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالبت والترسية، متوقعا وضع تقديرات صحيحة لأسعار الأراضى، من الشركات المتقدمة، كونها شركات كبرى.

وأكد أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات فى كابيتال جروب، أن دخول الشركة فى أراضى المشاركة، يدعم رغبتها فى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.