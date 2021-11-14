عقـــارات

منافسة شرسة بين 12 شركة لاقتناص قطعة أرض في العبور الجديدة

ومن المقرر أن يتم الفتح المالي للعروض 21 نوفمبر الحالي
ايمان ممدوح 5:02 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 5:02 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 12 عرضا مختلفا من شركات الاستثمار العقاري والصناعي، لاقتناص قطعة أرض بنشاط تجاري بمدينة العبور الجديدة، رقم 120 عمارات المجد على مساحة 2600 فدان.

وأوضحت المستندات التي اطلعت «المال» عليها، أن الشركات المتقدمة للحصول على قطعة الأرض بمدينة العبور الجديدة هي، شركة قرطاج للتطوير العقاري، وأسياد للتجارة والمقاولات، ودي أو للاستثمار الصناعي، والغد للتجارة والتوريدات.

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كما شملت القائمة شركة نيو بتر لايف للتجارة والمقاولات، وعزيز كونستركشنر، ومسك للصناعة والتجارة، وبيت العمار للتطوير العقاري، والاتحاد للاستثمار العقاري، والبرمبالي للمقاولات، والمصطفى للاستثمار العقاري، وكارياتا العقارية.

ووفقًا لبيانات الهيئة، تم قبول العروض المقدمة فنيا، ومن المقرر أن يتم الفتح المالي لها الأحد الموافق 21 نوفمبر الحالي.

وجدير بالذكر أن “المجتمعات العمرانية” تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ نهاية مارس العام الماضي، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

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بقلم ايمان ممدوح

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