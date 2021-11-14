منافسة شرسة بين 10 شركات لاقتناص قطعة أرض في العبور الجديدة

اطلعت “المال” على مستندات لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخص تلقيها لـ 10 عروض مختلفة من شركات الاستثمار العقاري لاقتناص قطعة أرض بغرض نشاط تجاري إداري، بمدينة العبور الجديدة، رقم 113 بعمارات المجد.

وأوضحت المستندات أن الشركات المتقدمة للحصول على قطعة الأرض هي، بريق للتجارة والصناعة، وشركة عزيز كونستركشنز، مارسيليا للتنمية العمرانية، نيوبتر لايف للتجارة والمقاولات، مست للصناعة والتجارة والمقاولات العامة، أكس راي للصناعة، الحمد للاستثمار العقاري، أسياد للتجارة والمقاولات، العاصمة للتنمية والاستثمار العقاري، البطل للاستثمار العقاري.

ووفقاً لبيانات الهيئة، تم قبول العروض الفنية للمظاريف المقدمة من الشركات، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الإثنين الموافق 15/ 11/ 2021.

جدير بالذكر أن المجتمعات العمرانية تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ نهاية مارس العام الماضي، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.