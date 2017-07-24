منافسة شرسة بين مكتبين استشاريين لتصميم محطة حاويات ديبكو

السيد فؤادقال أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن المنافسة بين محتدمة بين مكتبين استشاريين، لتنفيذ تصميمات إنشاء محطة الحاويات الثانية بالميناء، بعد فسخ التعاقد مع شركة «ديبكو» الكويتية، منذ سنوات فى أعقاب تعثرها فى تنفيذ المشروع.وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن 3 شركات تقدم

السيد فؤاد

قال أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن المنافسة بين محتدمة بين مكتبين استشاريين، لتنفيذ تصميمات إنشاء محطة الحاويات الثانية بالميناء، بعد فسخ التعاقد مع شركة «ديبكو» الكويتية، منذ سنوات فى أعقاب تعثرها فى تنفيذ المشروع.

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن 3 شركات تقدمت للمنافسة على المشروع، تضم شركة دار الهندسة والمكتبين الهولندى، والألمانى للتصميمات والمنافسة بين اثنين فقط رافضاً الكشف عنهما.

وأوضح أنه خلال أيام الإعلان عن المكتب الاستشارى الفائز بالمشروع، لافتا إلى أن الاستشارى يقوم بعمل دراسة بشأن المشروع وكيفية تنفيذه، لا سيما أن شركة “ديبكو” أنفقت استثمارات بالمحطة.

وأشار رئيس هيئة الميناء، إلى أنه من المقرر بعد دراسة خاصة للمشروع، تصميم كراسة شروط ضمن التعاقد مع الاستشارى، على شركات المقاولات العالمية، مستبعدًا أن يسند المشروع للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، لتنفيذ المشروع نظرا لإسناد العديد من المشروعات بالميناء لها.

وتسلم صالح محطة الحاويات الثانية، المعروفة بـ” ديبكو”، بعد تعثرها منذ 2010، فى تنفيذ المشروع، الذى يقام على مساحة مليون متر، وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية، مشيرًا إلى أن المشروع يحتاج 4 مليارات جنيه أو ما يعادل 400 مليون دولار لاستكمال تنفيذه.

ووقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع شركة شيناهاربر الصينية، لاستكمال تنفيذ المشروع، مع تمويل التكلفة المطلوبة لاستكماله، من خلال قرض صينى ميسر، وأنه جارى التفاوض مع الشركة الصينية، تمهيدًا لتوقيع العقد النهائى، للبدء فى تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه بعد توقيع التعاقد النهائى مع الشركة الصينية، يتم طرح مزايدة عالمية لاختيار إحدى الشركات العالمية لتشغيله وإدارته.

وفى سياق متصل، أعلن رئيس هيئة ميناء دمياط أن الزيادات التى طرأت مؤخراً على أسعار المحروقات، وأسعار الكهرباء حملت الميناء مصروفات باهظة، وترتب على ذلك من زيادة فى تكلفة تشغيل الوحدات البحرية، المملوكة للهيئة، منها القاطرات التى تتعامل مع السفن، خاصة العملاقة، أو التى تستهلك كميات كبيرة من الوقود أثناء التشغيل، ما أصبح يمثل عبئا، وتحدياً كبيراً لإيرادات الهيئة. وتابع أن هيئة ميناء دمياط قررت التزامها بعدم رفع أسعار الخدمات المقدمة بالميناء، وعدم فرض أى زيادات على رسوم القطر، أو الإرشاد، أو خدمات أخرى تقدمها الهيئة للسفن بالميناء.

وفى سياق متصل انتهى المكتب الهندسى بالإسكندرية، التابع لبهاء الشرنوبى، بهندسة الإسكندرية، من دراسة مشروع تصميم تعميق الأرصفة، لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وسلمت شركة دمياط للحاويات الدراسة لهيئة الميناء، للموافقة على الدراسة، لتتمكن من طرح المشروع فى مناقصة عالمية، بين شركات المقاولات العالمية المتخصصة فى هذا النشاط.

وأشار رئيس شركة دمياط للحاويات، إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى أعماق 17 مترا، لتتمكن من منافسة محطات حاويات شرق بورسعيد، التى تعد المنافس الأساسى لها بالمنطقة مع محطات أخرى فى شرق البحر المتوسط، ولا تتراوح الأعماق عن 14 مترا، ولا تستفيد حتى الآن من أعماق الميناء التى انتهت منها مؤخرا، ووصلت إلى 16 مترًا، وتستهدف أن تصل إلى 18 مترًا فى المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن أعمال التكريك تزيد عن 450 مليون جنيه، وبتمويل ذاتى من الشركة ذاتيا، موضحا أن الشركة ستطالب بضرورة عمل عقد امتياز بين الشركة وهيئة الميناء، بدلا من العلاقة التعاقدية الحالية، التى تتركز فى مجرد الحصول على رخصة مزاولة نشاط كل 5 أعوام.