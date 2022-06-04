منافسة شرسة بين «النخيل للتطوير» و«موطن للمقاولات» لشراء قطعة أرض في الشروق

تتنافس شركتا استثمار عقاري للحصول على قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري في مدينة الشروق.

وأشارت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن قطعة الأرض تقع على مساحة 2160 مترا مربعا، بالمنطقة الترفيهية شمال المدينة.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية تخص تلقيها عرضين فنيين مختلفين من شركتين عاملتين بالسوق العقارية، لافتة إلى أنه تم قبول العرض الفني على أن يتم الفتح المالي لهم يوم الأحد الموافق 5/6/2022.

وأفادت الهيئة بأن الشركتين هما “موطن للمقاولات والتوريدات العمومية، والنخيل للتطوير العمراني”.

وتمت دراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات بداية من يوم 1/3/2022 حتى يوم 15/3/2022، لقطع الأراضي أقل من 5 أفدنة، بنظام المظاريف المغلقة، وبمقر قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة في تمام الساعة 10 صباحاً.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت عن طرح 62 قطعة أرض في 19 مدينة جديدة خلال شهر مارس الماضي، بآلية التخصيص الفوري التي تبنتها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكترونى، والتى توضح سيطرة الأراضى المخصصة للأنشطة التجارية على طروحات الهيئة خلال الشهر الحالى.

وعلى صعيد أكثر المدن التى تضم أكبر عدد من الأراضى المطروحة، أشارت بيانات الهيئة إلى أن مدينة القاهرة الجديدة تأتى فى المكانة الأولى، تلتها مدينة العاشر من رمضان، وفقاً لعدد الأراضي المطروحة بها.

واحتلت مدينة القاهرة الجديدة قائمة أكثر المدن ارتفاعًا فى سعر المتر الواحد، بعدما طرحت الهيئة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري، وصل سعر المتر بها إلى 58.815 ألف جنيه، تلتها مدينة الشيخ زايد بسعر متر يسجل 39 ألف جنيه مخصصة لنشاط تجارى.