منافسة شرسة بين المطورين على الأراضى الاستثمارية

سحب كراسات الشروط الأحد المقبل.. والشراكات تستحوذ على اهتمام «الكبار»كتبت ـ بدور إبراهيم:تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأحد المقبل تلقى طلبات شركات التطوير العقارى الراغبة فى الحصول على قطع الأراضى الاستثمارية، التى أعلنت عنها مؤخراً، وتضم 86 قطعة، تُطرح بآليات متنوعة، وهى

سحب كراسات الشروط الأحد المقبل.. والشراكات تستحوذ على اهتمام «الكبار»





كتبت ـ بدور إبراهيم:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأحد المقبل تلقى طلبات شركات التطوير العقارى الراغبة فى الحصول على قطع الأراضى الاستثمارية، التى أعلنت عنها مؤخراً، وتضم 86 قطعة، تُطرح بآليات متنوعة، وهى السعر المعلن بواقع 59 قطعة، و13 بالشراكة، و14 بالمزايدة العلنية عبر المظاريف المغلقة.

من المتوقع أن يشهد الطرح منافسة شرسة بين كبار اللاعبين فى مجال التطوير العقارى نظرا لتعطش السوق للأراضى ولرغبة الشركات فى تعظيم استثماراتها ومحفظة مشروعاتها.

وعلمت «المال» أن شركتى «سوديك» و«كابيتال جروب بروبرتيز» تدرسان التنافس على قطعة أرض مطروحة بنظام الشراكة فى القاهرة الجديدة بمساحة 396 فدانا، كما ترغب الأولى فى التقدم على قطعة بأكتوبر، فيما تعتزم الشركتان بالإضافة إلى «بالم هيلز» و«بدرالدين» للتطوير العقارى التنافس على القطعة المطروحة بالشيخ زايد بنظام المشاركة، ومساحتها 410 أفدنة بأرض الأمير مشعل.

كانت تلك القطعة قد سحبت عام 2010 من شركة الشعلة السعودية، المملوكة للأمير مشعل بن عبدالعزيز، للتقاعس عن سداد باقى ثمنها، عقب تخصيصها للشعلة بعد الفوز بها بسعر 852 جنيها للمتر فى المزاد الشهير الذى تم فى مايو عام 2007، ثم أعيد طرحها بالمزايدة العلنية أواخر 2010، وسحبت شركات سوديك، ودرة، وبالم هيلز، وأبناء حسن علام، كراسة الشروط، ولم يتقدم بالعرض الفنى فيما بعد سوى شركة سوديك بسبب تخوف الشركات الأخرى من عدم السماح بالارتفاعات فى المشروع، وهو ما أدى إلى إلغاء المزايدة وقتها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن القطعة تمت الموافقة على زيادة ارتفاعاتها إلى 25 متراً.

وأضاف أن مدينة الشيخ زايد ستشهد طرح قطعتين أخريين بالمشاركة، إحداهما بمساحة 205 أفدنة، ومعروفة باسم زايد كريستال بارك، وتبلغ ارتفاعاتها 150 متراً، لتصبح أعلى ارتفاع فى مصر وفقاً للمصدر، والقطعة الأخرى بمساحة 58 فدانًا وارتفاعاتها متفاوتة، وتصل إلى 36 و42 متراً.

وأوضح المصدر أنه سيتم طرح قطعتين بنظام الشراكة فى امتداد المدينة، بمساحات 1000 فدان و500 فدان، بارتفاع أرضى و3 طوابق، وتخصص لإقامة مشروعات مجتمع عمرانى متكامل.

وأضاف أنه سيتم طرح 4 قطع أراضٍ بالمزايدات، مقسمة إلى قطعتين فى المدينة بمساحات 19 فدانًا و76 فدانًا، بجوار الربوة، وهما القطعتان الأخيرتان بالمحور المركزى، بالإضافة لقطعتين فى امتداد المدينة بمساحات 41 و48 فدانا.

من جهة أخرى، علمت «المال» أن شركتى بدر الدين، وسامكريت، تدرسان التنافس على قطعة بمساحة 76 فدانًا بمدينة الشيخ زايد.

وأكد عدد من المطورين دراسة نسب الدخول فى المشاركات، حيث يرى البعض أن النسب التى تم تحديدها بأراضى المرحلة الأولى من المشاركات كانت لصالح هيئة المجتمعات، حيث وصلت إلى 42 % فى القاهرة الجديدة، و26 % فى أكتوبر.

ويرى أخرون أن النسب الواقعية للهيئة لا تزيد على 25 % فى غرب القاهرة، و35 % فى شرق القاهرة، لكنهم توقعوا استمرار نفس نسب المرحلة الأولى أو زيادتها، لتصل فى غرب القاهرة إلى 30 %، و45 % فى شرق القاهرة.