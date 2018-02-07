منافسة شرسة بين الحكومة والسلاسل التجارية لخفض أسعار السلع الغذائية

❏ «الزراعة» يغيب عنها «السكر» منذ الأزمة الأخيرة.. ونفاد المعروض أثناء الجولة فى «سوبر ماركت» شهير ❏ القطاع الخاص يركز على أصناف محددة أبرزها «الزيوت» ❏ تحذيرات من تأثير عدم التكافؤ على جذب مستثمرين جدددعاء حسنى ــ محمد مجدى ــ الصاوى أحمدرصدت جولة

❏ «الزراعة» يغيب عنها «السكر» منذ الأزمة الأخيرة.. ونفاد المعروض أثناء الجولة فى «سوبر ماركت» شهير

❏ القطاع الخاص يركز على أصناف محددة أبرزها «الزيوت»

❏ تحذيرات من تأثير عدم التكافؤ على جذب مستثمرين جدد

دعاء حسنى ــ محمد مجدى ــ الصاوى أحمد

رصدت جولة «المال» فى الأسواق، تفاوت أسعار 5 سلع أساسية؛ «السكر، والأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن» بين 6 منافذ ضمت 4 تابعين للحكومة، «أمان التابعة لوزارة الداخلية، والخدمات العامة التابعة لوزارة الدفاع، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ومنافذ وزارة الزراعة»، كما شملت الجولة 3 سلاسل تجارية تابعة للقطاع الخاص؛ «خير زمان، وبيم، وألفا ماركت».

كشفت الجولة عن تنافس 4 منافذ حكومية؛ «التموين»، و«الزراعة»، و«الداخلية»، و«الدفاع»، لطرح السلع الغذائية للمستهلكين بأسعار منخفضة، مقارنة عن السوق المحلية بنسب بين 15 إلى %30، متفاوتة فيما بينهم.

تفوقت المنافذ الحكومية فى منافسة القطاع الخاص فى خفض أسعار السلع للمستهلكين باستثناء عروض قدمتها السلاسل الخاصة على بعض أصناف السلع كالزيوت.

رصدت الجولة، تفضيل المستهلكين لمنافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، و«الخدمات العامة» التابع لوزارة الدفاع فى شراء اللحوم، التى تنخفض بنسبة تصل إلى %30 عن السوق المحلية، حين يلجأون لمنافذ وزارة الزراعة لشراء الدواجن والطيور، بينما ينحصر دور المجمعات الاستهلاكية «إحدى منافذ التموين» فى الحصول على المقررات التموينية.

قال مسئول بيع أحد منافذ «أمان» التابع لوزارة الداخلية، إن انخفاض أسعار السلع بالمنافذ التابعة للوزارة مقارنة بالسلاسل التجارية، وباقى المنافذ الحكومية مثل المجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين، ومنافذ الزراعة، يرجع لكون تلك المنتجات من إنتاج الوزارة.

أكد لـ«المال»، أن أكثر السلع التى تشهد انخفاضاً فى السعر حاليا هى اللحوم بجميع أنواعها، وتذبح العجول فى مزارع وزارة الداخلية، موضحاً أن حصة المنفذ الواحد من اللحوم تصل إلى 5 أطنان كل 3 أيام.

لفت إلى أن طرح السكر فى منافذ «أمان» بعبوات خاصة وأسعار الأقل مقارنة بمثيلاتها فى باقى المنافذ.

قال أحمد مصطفى، مدير أحد أفرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتبع وزارة التموين، إن أسعار بيع الشركة، وباقى الشركات الأخرى للمجمعات الاستهلاكية مثل النيل، والإسكندرية، أقل من السوق المحلية بنسبة %25.

أوضح مصطفى لـ«المال»، أن هدف وزارة التموين طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، سواء على البطاقات التموينية أو خارجها، وليس منافسة باقى المنافذ الحكومية الأخرى، الممثلة فى الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والداخلية، والزراعة.

أشار مصطفى، إلى أن السبب فى تفاوت أسعار بيع السلع فى المنافذ الحكومية لبعض المنتجات يرجع إلى تعدد مصادر توفير السلعة، وتستورد وزارة التموين العديد من السلع مثل اللحوم، والزيوت، كما تحصل على السلع عن طريق التعاقدات مع الشركات الغذائية المحلية فى طرح المنتجات بمنافذ التموين، الأمر الذى يجعل تفاوت الأسعار بسيط.

أكد أسامة رسمى، مدير إدارة التسويق فى قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أن منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة تطرح سلعا بأسعار أقل من السوق الحرة، بين 25 إلى %30، بسبب عدم احتساب هامش ربح فى سعر البيع للمستهلك.

قال رسمى، لـ«المال»، إن وزارة الزراعة تمتلك 263 منفذا ثابتا، تتبع قطاع الإنتاج، والزراعة المحمية، والمديريات الزراعية، والجمعيات التعاونية، خلافًا للمنافذ المتحركة التى تجوب المحافظات بعدد 3 سيارات «جامبو » و6 سيارات «ثلاجات» ربع نقل.

أضاف رسمى، أن وزارة الزراعة تطرح سلعا من إنتاج وزارة الزراعة، مثل الدواجن، والطيور، والبقوليات المختلفة، مثل الفول، والعدس، والفاصوليا، والأرز، والخضراوات، والفاكهة، ومنتجات تكميلية أخرى مثل الزيت، والشاى، والسمن، واللانشون، والمعلبات المختلفة.

أوضح رسمى، أن وزارة الزراعة تعمل على طرح كميات كبيرة من السلع بشكل يومى، حسب احتياجات كل منفذ، للعمل على ضبط الأسعار فى السوق عن طريق زيادة المعروض من المنتجات المختلفة.

أضاف، أن منفذ الزراعة لا يطرح فيه أى كميات من السكر للمستهلكين، منذ الأزمة الأخيرة للسلعة خلال العام الماضى .

يشار إلى أن ازمة نقص معروض السكر العام الماضى أعقبها ارتفاع سعر الكيلو من 5 إلى 10 جنيهات.

يذكر أن منافذ أمان التابعة للداخلية، تصل إلى 250 منفذًا، بينما جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة 17 مجمعاً استهلاكياً، بما يقرب من 500 منفذ، وعدد الأفرع التابعة للمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين 3 آلاف فرع، و263 منفذ بيع تابع لوزارة الزراعة.

رصدت الجولة على السلاسل التجارية، تنوع فى الانخفاضات المقدمة على السلع، سجلت أسعار مكعبات اللحوم فى سلسلة فروع «خير زمان »- فرع الدقى – 80 جنيهًا، سكر «بهية » 9.5 جنيه، وأرز «الأسطورة» 5.5 جنيه، وأرز «عاصم” 8.75 جنيه، ومكعبات لحم برازيلى مجمد 80 جنيها، ودواجن «سيرا” برازيلى مجمدة 37.5 جنيه، وزيت كريستال ذرة 900 مل 22 جنيها، زيت خليط 750 مل “سمارت” 10.5 جنيه.

كشفت الجولة فى سلسلة “بيم” عن نفاذ معروض السكر بالسلسة، وبسؤال مسئول الفرع؛ أكد أن المعروض نفذ، وفى انتظار الشحنة نهاية اليوم.

رصدت الجولة فى «بيم»، تنوع معروض الأرز فى السلسة، ووجود صنفين فقط للأرز الأبيض «صابان» يباع بسعر 7.45 جنيه للكيلو، و11.25 جنيه لأرز الضحى، فيما يصل سعر الزيت القلى الخليط إلى 14.25 جنيه صنف «هدية»، و14.75 جنيه لصنف قلية.

قدمت سلسلة «ألفا ماركت»، عروضاً على الزيوت، لتكون أسعارها الأقل بين السلاسل الحكومية، والخاصة، جاء زيت سندباد «750 ملم» 12.95 جنيه بدلاً من 15.50، وزيت الأصيل 15.25جنيه بدلأ من 16 جنيهًا، وزيت قلية « 800 ملم» 15 جنيهًا.

وسجلت أسعار مكعبات اللحوم في خير زمان 80 جنيه، وسكر بهية 9٫5 والأرز بين 5٫5 إلي 8٫75 ودواجن سيرة مجمدة 37٫5 وزيت كريستال 900 مل 22 جنيهاً، وزيت سمارت 750 مل 10٫5

وصفت يمن الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، تباين أسعار السلع الغذائية بالسوق «الظاهرة الطبيعية»، لكنها تحذر من التأثير السلبى للمنافسة غير المتكافئة على حافز الاستثمار بقطاع التجارة الداخلية، الأمر الذى يحجم معه مستثمرى القطاع الخاص عن ضخ استثمارات جديدة بالقطاع.

تضيف، أن ما كشف عنه الرصد عن بيع منافذ الحكومة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عنها فى السلاسل التجارية الخاصة كمنفذى «أمان» و«الخدمات العامة» التابعين لوزارتى الداخلية والدفاع، يعود إلى أن انخفاض تكلفة التشغيل فى تلك المنافذ، والعمالة أرخص، فضلا عن أن الجهتين لديهما أسطول نقل خاص، ما يخفض من كلفة النقل.

تابعت: «رغم السابق إلا أن هذا لا يلغى أهمية وجدوى تجربة المنافذ التابعة لوزارتى الدفاع والداخلية فى زيادة المعروض، وتخفيض أسعار السلع، لكن يجب أن تركز على المناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتنسق مع التموين لإمدادها بالسلع بأسعار مخفضة، ما يخفض من كاهل فاتورة دعم السلع التموينية، لتكون تجربتها أكثر إيجابية فى السوق».



