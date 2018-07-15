منافسة ساخنة بين نجوم الغناء على كعكة ألبومات الصيف

- سيد علي: رامي جمال يقدم وجبة دسمة من الأغنيات وموسيقى عصرية في ألبومه الجديد- بلال سرور: "عيش بشوقك" لتامر حسني مختلفة عن باقي أغنيات ألبومه الجديد- مدين: إليسا تقدم 16 أغنية متنوعة بين المقسوم والدراما.. وأقدم لها أغنيتين فيهأحمد حمدييطرح بعض نجوم الغناء الكبار والشباب البوماتهم الغنائية

– سيد علي: رامي جمال يقدم وجبة دسمة من الأغنيات وموسيقى عصرية في ألبومه الجديد

– بلال سرور: “عيش بشوقك” لتامر حسني مختلفة عن باقي أغنيات ألبومه الجديد

– مدين: إليسا تقدم 16 أغنية متنوعة بين المقسوم والدراما.. وأقدم لها أغنيتين فيه

أحمد حمدي

يطرح بعض نجوم الغناء الكبار والشباب البوماتهم الغنائية الجديدة خلال ايام المقبلة استعدادا لموسم صيف 2018 ، و بدأت النجمة اللبنانية اليسا في تصدر المشهد بعد ركود سوق الغناء الفترة الماضية بسبب انشغال الجمهور بمشاهدة مسلسلات رمضان ومباريات كأس العالم أيضا، حيث طرحت إليسا أولى أغنيات ألبومها الجديد ” الي كل اللي بيحبوني ” تمهيدا لطرحه بالاسواق بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات ، كما يعود النجم عمرو دياب بالبومه الجديد الذي أعلن عن طرحه الموزع الموسيقي نادر حمدي عبر حسابه ” انستجرام ” منذ يومين واشعل بذلك مواقع التواصل الاجتماعي لما يتمتع به الهضبة من نجومية كبيرة وما تحظى به البوماته دائما من رواج كبير في اي وقت تطرح فيه ، كما طرح النجم تامر حسني افيش البومه الجديد ” عيش بشوقك ” تمهيدا لطرحه من روتانا خلال أيام.

كما يطرح المطرب والملحن رامي جمال ألبومه الجديد “ليالينا” خلال الأيام القادمة بالتعاون مع شركة نجوم ريكوردز وطرح منه اغنيته الجديدة “مافيش منها ” منذ ايام بطريقة الفيديو كليب ، ويعود النجم ساموزين بالبومه الجديد ” لم يعلن عن اسمه بعد ” ، والمطرب تامر عاشور ايضا بالبومه الجديد ” خيالي ” من مزيكا .

ويؤكد الشاعر والملحن سيد علي (الذي يتعاون مع النجم رامي جمال في البومه الجديد ” ليالينا ” في اغنية ” مافيش منها ” والتي قام رامي بتصويرها وطرحها الايام الماضية وحققت اصداء جيدة لدى الجمهور ) ان اهم ما يميز هذا الالبوم هو الجودة الفنية العالية لمعظم اغنياته .

واضاف : يتعاون رامي في هذا الالبوم مع كوكبة من الشعراء والملحنين الكبار مثل : ايمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وامير طعيمة ، مشيرا الى ان اغنية “مافيش منها” التي قدمها لرامي في الالبوم الجديد تتميز بطابع موسيقي وغنائي جديد عليه تماما ، بالاضافة الى انه يقدم في الالبوم 4 اغنيات تحمل طابعا دراميا، واغنية رومانسية بعنوان ” الحضن ” على نفس نهج اغنيته السابقة ” اوعديني ” في البومه السابق التي حققت نجاحا كبيرا .

ولفت سيد علي إلى أن ألبوم رامي جمال الجديد يضم 17 اغنية دفعة واحدة ، وتتميز الاغنيات بطابع موسيقى الهاوس والمقسوم ايضا وهو الطابع الذي يغلب عليه الالبوم الجديد ” ليالينا ، مشيرا الى انه حدث لقاء بالصدفة بينه وبين رامي جمال بعد ان انتهى من تسجيل جميع اغنيات البومه الجديد وتعاونا في اغنية ” مافيش منها ” في اللحظات الاخيرة ، لافتا الى ان البوم رامي الجديد فيه موسيقى عصرية جديدة ومتنوع في اغنياته ايضا من حيث الافكار والموضوعات .

أما الملحن بلال سرور فأوضح انه تعاون مع النجم تامر حسني في البومه الغنائي الجديد ” عيش بشوقك ” بنفس اغنية هيد الالبوم ، مؤكدا انه تم تسجيلها بعد انتهاء تامر من معظم اغنيات الالبوم الجديد .

وأضاف أن الأغنية تتميز بطابع موسيقى البوب مع المقسوم ايضا ، وهي اغنية فيها رسالة للناس مهمة ، وماجذب تامر لها هو انها مختلفة تماما عن باقي اغنيات البومه الجديد .

وأوضح سرور ان تامر قرر تصوير الاغنية من شدة تحمسه لها وتسمية الالبوم بها ، ولاول مرة يتعاون فيها مع مهندس الصوت هاني محروس كمنتج للاغنية ، وحينما كان يحضر للاغنية مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن قررا ان يقدما فكرة جريئة لتامر لانهم يدركون انه سيقبل التجديد والتطوير دائما عكس باقي المطربين الذين يخشون من التجديد احيانا .

أما الملحن مدين الذي يتعاون مع النجمة اللبنانية اليسا في البومها الجديد ” الى كل اللي بيحبوني ” ، فيكشف كواليس اغنيتين قام بتلحينها لها في هذا الالبوم فيقول : أرسلت لاليسا 4 اغنيات لسماعها واعجبت ب3 اغنيات منها ،وقررت ضم اغنيتين منهما في البومها الجديد الاولى ” كتير عليه ” وتتميز بطابع الدراما كلمات احمد الجندي وتوزيع موسيقي لعمر اسماعيل، والاغنية الثانية ” بين قلبي وقلبك ” كلمات احمد الجندي وتوزيع احمد عبد السلام وتتميز بستايل جديد على اليسا .

وأضاف مدين ان البوم اليسا الجديد يضم 16 اغنية والموسيقى فيه متنوعة وجديدة عن البوماتها السابقة ويوجد تنوع كبير بين اغنيات الدراما والمقسوم والهاوس والبوب والاغنيات الرومانسية ايضا التي تميزت بها اليسا طيلة السنين الماضية في البوماتها السابقة.

وتابع أن هناك أغنية ثالثة اعجبت بها اليسا من ضمن الاغنيات الاربعة التي قدمها لها، لكنها قررت تاجيلها بسبب انها تحمل طابع دراميا ، ووجدت ان وجبة الدراما في الالبوم الجديد ستكون كبيرة .