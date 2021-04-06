منافسة ساخنة بين نجوم الأغنية الشعبية والمطربين في دراما رمضان

يخوض أبرز نجوم الأغنية الشعبية منافسة ساخنة مع كبار المطربين في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يقدمون تترات بعض المسلسلات، وفي الوقت ذاته يقدم كبار نجوم الغناء العاطفي في مصر تترات لمسلسلات أخرى أيضا مما يخلق حالة منافسة كبيرة بين…

يخوض أبرز نجوم الأغنية الشعبية منافسة ساخنة مع كبار المطربين في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يقدمون تترات بعض المسلسلات، وفي الوقت ذاته يقدم كبار نجوم الغناء العاطفي في مصر تترات لمسلسلات أخرى أيضا مما يخلق حالة منافسة كبيرة بين نوعيات مختلفة من المطربين والأغنيات.

فيغني أحمد شيبة وعمر كمال أغنيات مسلسل ” موسى” بطولة الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب وإخراج محمد سلامة، ويقدم دياب أيضا تتر أحد المسلسلات الرمضانية.

كما يغني المطرب والملحن رامي جمال تتر مسلسل الفنان هاني سلامة الرمضاني بين السما والأرض إخراج ماندو العدل، والمطربة اللبنانية كارول سماحة تغني لأول مرة منذ سنوات تتر مسلسل ضد الكسر للفنانة نيلي كريم إنتاج تامر مرسي .

أكرم عادل : الأهم أن يتم اختيار مطرب مناسب لغناء تتر العمل الدرامي

وأوضح الموزع الموسيقي أكرم عادل أن تترات مسلسلات شهر رمضان جرت العادة بالنسبة لشركات الانتاج انها تكون نوعا من انواع الدعاية لها .

واشار إلى أنه احيانا التتر لا يكون له علاقة بالمسلسل ويكون لدعاية المسلسل فقط وليس خدمته دراميا ، والجمهور يجذبه التتر الذي يقدمه المطرب حسب نوعية العمل الدرامي ، فمثلا يصعب على مسلسل شعبي أن يغنيه مطرب عاطفي وذلك سبب أزمة المطربة أنغام مع تتر مسلسل نسل الاغراب الذي يتميز باللهجة الصعيدية في شهر رمضان، لأنه لا يمكن لصوت رقيق مثل انغام ان يغني تتر مسلسل شعبي وصعيدي .

وأكد أنه لكي يكون الموضوع فيه مصداقية يجب ان يتم اختيار مطرب مناسب شعبي او عاطفي لغناء تتر العمل الدرامي حتى يحقق نجاحا كبيرا ولا تتكرر أزمة أنغام مع مطرب آخر الأيام القادمة .

فارس فهمي : للأسف معظم المطربين يلهثون وراء المهرجانات

وقال الملحن فارس فهمي: للأسف معظم المطربين العاطفيين لم يصبحوا قادرين على المنافسة القوية مع اي مطرب اخر، لان اغلبهم اصبح يلهث نحو اغاني المهرجانات.

وأضاف، يرجع ذلك لأنهم اصبحوا غير واثقين في انفسهم بأنهم سيحققوا نجاحا باغنيات عاطفية، حيث أن المطربين العاطفيين المعروفين في سوق الغناء اصبحت اغنياتهم لا تحقق نفس مستوى نجاح اغاني المهرجانات والاغنيات الشعبية .

وتابع: اننا نتمنى ان يقدم نجوم الغناء الذين احببنا اصواتهم واغنياتهم لسنوات طويلة ، اغنيات او تترات ناجحة في مسلسلات رمضان القادمة، فذلك سيكون اضافة كبيرة للمشاهدين والاعمال الدرامية التي يغنون فيها باصواتهم بالطبع سواء رامي جمال او كارول سماحة وغيرهم .