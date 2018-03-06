منافسة رباعية لإدارة أصول بمليارى جنيه لنقابة المهندسين

أحمد علىتتنافس 4 شركات على إدارة 2 مليار جنيه، تخص صندوق العاملين بنقابة المهندسين، فى المناقصة التى طُرحت منذ عدة أسابيع.أوضح مصدر قريب الصلة من النقابة فى تصريح لـ«المال»، أن المناقصة التى طُرحت منذ عدة أسابيع، تقدم لها 4 شركات إدارة الأصول: «الأهلى لإدارة الأصول وأكيومن لادا

أحمد على

تتنافس 4 شركات على إدارة 2 مليار جنيه، تخص صندوق العاملين بنقابة المهندسين، فى المناقصة التى طُرحت منذ عدة أسابيع.

أوضح مصدر قريب الصلة من النقابة فى تصريح لـ«المال»، أن المناقصة التى طُرحت منذ عدة أسابيع، تقدم لها 4 شركات إدارة الأصول: «الأهلى لإدارة الأصول وأكيومن لادارة الأصول، وبلوم للاستثمارات المالية، وألفا كابيتال«.

أشار المصدر إلى أن الإدارة المسئولة عن المناقصة القائمة، تستهدف تحديد الشركات الفائزة خلال الشهر الجارى، حال الانتهاء من فرز المظاريف الفنية والمالية المقدمة من شركات إدارة الأصول.

يُذكر أن «الهيئة العامة للرقابة المالية» ألزمت الجهات، والمؤسسات الحكومية، والخاصة، بإسناد إدارة صناديق التأمين الخاصة، والمحافظ المالية لشركات إدارة أصول متخصصة، وعدم إدارتها عبر العاملين بتلك الجهات.

ونص قرار الهيئة رقم 99 لعام 2015 نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثرمن 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها.

فيما يُلزم القانون صناديق التأمين الخاصة بتوزيع استثماراتها على النحو التالى %10، منها بالقطاع العقار يعبر شراء الأراضى والوحدات السكنية، و%15 منها بقطاع الأسهم فى البورصة، والنسبة المتبقية فى أذون الخزانة والسندات.