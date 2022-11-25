منافسة ثلاثية على انتخابات رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي

يعقد نادي سموحة اليوم الجمعة الجمعية العمومية العادية، وذلك لاختيار رئيس النادي الجديد بعد قرار وزارة الشباب والرياضة مؤخرا لحل مجلس إدارة النادي.

وحسب مصادر مطلعة بالنادي، فإن الانتخابات تشهد منافسة كبيرة بين 3 شخصيات سكندرية، حيث تم رفض 6 استشكالات اليوم لوقف الانتخابات حسب مصادر مطلعة بإدارة النادي.

ومن المقرر أن يخوض الانتخابات كل من الرئيس الأسبق للنادي محمد فرج عامر عضو مجلس النواب، ورئيس مجموعة فرجللو ببرج العرب.

كما ينافس على مجلس الإدارة محمد السيد مجاهد مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق، والمتحدة للتطوير العقاري، كما يشغل أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية.

فيما ينافس أيضا على رئاسة مجلس الإدارة لنادي سموحة وليد عرفات والذي كان يشغل منصب مستشار للجان الطعن الضريبي بوزارة المالية، ومستشار مالي ومحلل اقتصادي لمجموعة من الشركات ومديرا ماليا لمجموعة الطحان منذ عام 1990 حتى 2001، كما شغل أيضا عضوا للجنة الشباب حتى 2002.

وتقلد وليد عرفات عضوية مجلس إدارة نادى سموحة منذ عام 2002 حتى 2013، والقائم بأعمال أمين الصندوق للنادي من عام 2013 حتى عام 2017، ونائب رئيس مجلس الإدارة من عام 2017 حتى 2021.

وحسب الموازنة الخاصة بالنادي العام الماضي، والتي اطلعت عليها “المال ” بلغت مصروفات النادي للعام المالي الماضي 305 ملايين جنيه، مقابل 211 مليونا خلال العام المالي قبل الماضي، بنسبة زيادة 44% .

وكانت أهم بنود تلك المصروفات، التي تخص مصروفات النشاط الرياضي بواقع 291.7 مليون جنيه، مقابل 202 مليون خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة قدرها 44.4%، فيما بلغت مصروفات النشاط الاجتماعي خلال العام المالي الماضي قرابة 5.3 مليون جنيه، مقابل 4.2 مليون خلال العام المالي قبل الماضي.

كما بلغت إيرادات النشاط لنادي سموحة خلال العام المالي الماضي إلى نحو 122 مليون جنيه، مقابل 90 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة قدرها 32 مليونا.

وكانت أهم بنود تلك الإيرادات جراء النشاط الرياضي بنحو 102 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة نمو 26% بينما وصلت إيرادات النشاط الاجتماعي 10.9 مليون جنيه، مقابل 3.4 مليون بنسبة تطور 214% .

وكان مجلس إدارة نادي سموحة دعا الجمعية العمومية العادية، للاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الذى يضم بنود هامة هذا العام منها موقف أرض فرع مدينة العلمين الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى سموحة اعتماد ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021، وتقرير مراقب الحسابات والميزانية التقديرية للعام المالى الجديد 2023/2022.

كما يناقش أعضاء النادى السكندرى الموافقة على قرار مجلس الإدارة التنازل عن أرض العلمين الجديدة، والموافقة على اعتماد قبول عضويات جديدة بنسبة 3% من عدد أعضاء النادى سنويا بنفس سعر عضوية العام الماضى.

ويبدأ تسجيل وتوقع أعضاء نادي سموحة فى كشوف الحضور بمحيط ملعب البولو، من التاسعة صباحا وحتي السابعة مساء، ويكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور 10 آلاف عضو ممن لهم حق الحضور، وهم الأعضاء العاملون المُسددون للاشتراك السنوي الأخير 2021/2020، وينعقد اجتماع الجمعية العمومية فى السابعة مساءً، ويكون الدخول لمقر الاجتماع لمدة ساعة من إعلان اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية.