منافسة بين 5 شركات لاقتناص قطعة أرض بنشاط مخازن في القاهرة الجديدة

تتنافس 5 شركات لاقتناص قطعة أرض في القطعة رقم 41 القطاع الرابع شرق المنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط مخازن.
وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن أسماء الشركات الخمس التي تتنافس لاقتناص قطعة الأرض وهي:
“توتال إيجيب جروب لتجارة وصناعة وإستيراد التكييف والتبريد والتكييف المركزي – انيرجي للمراكز التجارية – أر أم أس أم انترناشيونال – أي ترونيك للصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية – سيركل للصناعات والاستثمار العقاري”.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غدا الثلاثاء موعدا لفتح المظاريف المالية، تمهيدا للإعلان عن الشركة التي ستخصص لها المساحة.