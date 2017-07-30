منافسة بين قطب والزهيرى وموسى على رئاسة اتحاد التأمين

فى الانتخابات المقرر إجراؤها 14 أغسطس سعيد جبر يحسم منصب النائب بالتزكية.. و6 مرشحين على مقاعد الممتلكات.. و7 فى الحياةكتب – ماهر أبوالفضل:يتنافس كل من عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، وعلاء

فى الانتخابات المقرر إجراؤها 14 أغسطس



سعيد جبر يحسم منصب النائب بالتزكية.. و6 مرشحين على مقاعد الممتلكات.. و7 فى الحياة





كتب – ماهر أبوالفضل:

يتنافس كل من عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، وعلاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، والدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين»، على الفوز بمنصب رئيس اتحاد التأمين فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.

وتصل مدة مجلس إدارة الاتحاد إلى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.

وقدم علاء الزهيرى أوراق ترشحه الخميس الماضى قبل إغلاق باب الترشح بساعة، معتمدا على رصيده فى السوق والذى أهله فى الانتخابات الماضية عام 2013 لاقتسام الأصوات مع عبد الرؤوف قطب، الرئيس الحالى بإجمالى 15 صوتا لكل منهما، إلا أن قطب حسم الانتخابات لصالحه فى جولة الإعادة بفارق 10 أصوات عن الزهيرى، بعد أن حصل على 20 صوتا مقابل 10 أصوات للزهيرى.

وفاجأ الدكتور عادل موسى، رئيس شركة «مصر للتأمين» السوق، وتقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس، إذ عدل موسى من رغبته بالترشح على عضوية مجلس الإدارة إلى الترشح على منصب الرئيس بعد علمه بنية الزهيرى الترشح مجددا على نفس المنصب.

وحسم الدكتور سعيد جبر، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «قناة السويس» لتأمينات الحياة، منصب نائب رئيس الاتحاد لصالحه بالتزكية، كونه الوحيد الذى تقدم على هذا المنصب.

وتقدم 6 أعضاء منتدبين بأوراق ترشحهم على مقاعد شركات الممتلكات بمجلس الاتحاد، وهم: أحمد عارفين عن شركة المصرية تكافل، ومحمد مهران عن «أليانز» ورضا فتحى عن «المهندس حسن درويش عن رويال، وعادل فطورى عن وثاق، وأنور ذكرى عن جمعية التأمين التعاونى.

ومن المعروف أن لشركات الممتلكات 7 مقاعد بمجلس اتحاد التأمين، منها واحد مخصص لشركة مصر بموجب النظام الأساسى، وفى حال فوز عادل موسى برئاسة الاتحاد، سيتم اختيار الستة تلقائياً، أما إذا انتهت انتخابات رئيس الاتحاد بفوز «قطب» أو «الزهيري»، وهما ممثلان لشركات ممتلكات، فسيتم انتخاب 5 فقط من الستة المتنافسين.

أما شركات الحياة فلها 6 مقاعد بالمجلس، وتم حسم واحداً منها لصالح سعيد جبر الذى فاز بالتزكية بمنصب نائب رئيس الاتحاد ممثلاً عن شركة قناة السويس، وهناك مقعد مخصص أيضاً لشركة مصر للحياة تقدم له أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب للشركة، وستجرى الانتخابات على 4 مقاعد فقط تقدم لها 6 مرشحين، وهم: عمرو شمس العضو المنتدب لشركة إيس، وصلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية «ميتالكو»، وإلينا بوتاروفا العضو المنتدب لشركة ميت لايف أليكو، وسعيد الألفى العضو المنتدب للدلتا، وعبداللطيف مراد العضو المنتدب للمهندس، ورماح أسعد العضو المنتدب للمصرية تكافل حياة.