منافسة بين شركتي استثمار عقاري لاقتناص قطعة أرض بنشاط طبي في بني سويف الجديدة

أوضحت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك شركتي استثمار عقاري تسعيان للحصول على قطعة أرض مخصصة لنشاط طبي. وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع على مساحة 2213 مترًا مربعًا، فى مدينة بني سويف الجديدة، وتحديدًا بالحي السكني الأول بالمجاورة الرابعة.

ووفقًا لبيانات قطعة الأرض، التي نُشرت على موقع الهيئة، خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر، سجل سعر المتر للبيع بمدينة بني سويف الجديدة للنشاط الطبي نحو 3620 جنيهًا.

جدير بالذكر أنه، خلال شهر سبتمبر الماضي، انحصر ظهور النشاط الطبي في طرح قطعة أرض واحدة مخصصة لمركز صحي في مدينة بني سويف الجديدة فقط.

واطلعت “المال” على مستندات الهيئة، التى أوضحت أن الشركات تقدمت لشراء تلك الأرض خلال شهر سبتمبر الماضى، وبنظام المظاريف المغلقة.

وأفادت الهيئة بأن هاتين الشركتين هما “الأندلس لإدارة الأصول العقارية، ومركز أمان الحياه الطبي”.

وتابعت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيًّا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11/10/2022.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت طرح 58 قطعة أرض في 17 مدينة جديدة للبيع خلال شهر سبتمبر السابق، وبآلية التخصيص الفوري.

يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم عرض الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ،

إلى جانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.