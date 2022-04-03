منافسة بين شركات المحمول لحصد أكبر عدد من المشاهدات الإعلانية خلال شهر رمضان

حصدت شركة «فودافون مصر» المركز الأول بين شركات المحمول بعدد مليون و392 ألف مشاهدة، وذلك بعد اليوم الأول من طرح الحملة الإعلانية “اللي بينا حياة” والتي يقدمها النجم المصري “عمرو دياب”.

فيما حلت شركة “أورنج” في المرتبة الثانية بعدد مشاهدات مليون و288 ألف مشاهدة خلال اليوم الأول من طرح الحملة التي جاءت بعنوان “رمضانا ربيع”، واستعانت أورنج بالفنانة منى زكى والفنانة دينا الشربيني والفنانة نيللي كريم.

فيما حلت «المصرية للاتصالات» في المرتبة الثالثة بعدد مشاهدات 988 ألف مشاهدة في اليوم الأول للحملة الإعلانية التي قادها كريم محمورد عبدالعزيز وياسمين عبد العزيز والتي جاءت بعنوان “هو يشحن تجلها هي”.

ويتيح العرض لعملاء الدفع المسبق الحصول على 100 ضعف الشحنة وحدات وميجا بايتس تستخدم في تصفح شبكة الإنترنت صالحة لمدة 7 أيام علاوة على كود يمكن إرساله لخمسة أشخاص من العائلة والأقارب.

وجاء إعلان هيئة البريد المصرية المرتبة الرابعة وذلك بعد إطلاق حملتها التي قدمها النجم عمرو دياب تحت عنوان “السر”، وقد حققت الحملة 513 ألف مشاهدة .