منافسة بين «النيل» و«بولد بلاك» على 4957 مترا بالقاهرة الجديدة

دخلت شركة «النيل للتطوير العقارى» فى منافسة قوية مع «بولد بلاك للاستثمار العقارى»، بهدف اقتناص قطعة أرض مساحتها 4957 مترا بمنطقة القاهرة الجديدة، مخصصة لنشاط إدارى.

قالت مصادر مقربة من الملف إن «النيل للتطوير العقارى» مهتمة بمواصلة التوسع فى القاهرة الجديدة وتحديداً فى مجال المبانى الإدارية، لذلك تسعى لاقتناص الأرض وتعزيز محفظة الأراضى، لتضاف إلى تواجدها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن قطعة الأرض محل التنافس تقع بالقطاع الأول فى القاهرة الجديدة، وطرحتها هيئة المجتمعات العمرانية للبيع بآلية التخصيص الفورى للأراضى خلال شهر أبريل الماضى، وتقدمت 3 عروض للشراء، تأهل منها «النيل» و«بولد بلاك» لمرحلة الفض المالى.

وأشارت إلى أن المجتمعات العمرانية ستجرى جلسة مزايدة بين «النيل» و«بولد بلاك» بهدف اختيار الشركة الفائزة، على أن يتم تنظيم تلك الجلسة قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وتعتبر «النيل للتطوير» من أبرز الشركات العقارية العاملة فى منطقة القاهرة الجديدة، وتخطط لاستثمار 13.5 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية لإنشاء مشروعى «31North» و«Nile business City» خلال 4 سنوات فى منطقة الداون تاون على النهر الأخضر مباشرة وعلى محور بن زايد الشمالى، مع التسليم فى عام 2025، تحقيق مبيعات مستهدفة تبلغ حوالى 24.5 مليار جنيه.

«سكوب العقارية» تتقدم لشراء قطعة أرض بهدف إقامة مبنى إدارى

وفى سياق متصل، أكدت المصادر تقدم شركة سكوب العقارية بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة أرض مساحتها 3224 مترا فى منطقة القاهرة الجديدة، لإقامة مبنى إدارى.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح الأراضى وفقا لآلية التخصيص الفورى، بداية من يوم 1 إلى 15 فى كل شهر، وتطبق الهيئة هذه الآلية منذ مارس 2019.

ومنذ مارس 2019 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.

وكان الدكتور وليد عباس ، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قال سابقاً لـ«المال» إن الهيئة تلقت 1600 طلب تقريباً خلال أول 7 شهور من العام الجارى، وذلك لشراء 580 قطعة أرض تم طرحها للبيع خلال تلك الفترة.