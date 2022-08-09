منافسة بين «المباني العالمية» و«أر إس للاستثمار» لشراء قطعة أرض في القاهرة الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن شركة المباني العالمية للإنشاءات تتنافس مع شركة “أر إس” للاستثمار والتنمية لاقتناص قطعة أرض في القاهرة الجديدة .

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض مخصصة لنشاط تجاري إداري، وتقع تحديداً في القطاع الأول بمركز مدينة القاهرة الجديدة .

وسجل سعر المتر لقطعة الأرض المخصصة لنشاط تجاري إداري في طروحات الهيئة أثناء مايو المنقضي نحو 54585 جنيها.

و”اطلعت المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية توضح نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة خلال الفترة من 1/5/2022 حتى 15/5/2022 بنظام المظاريف المغلقة

وطبقاً للمستندات، تلقت الهيئة عرضين فنيين من شركات تعمل في السوق العقارية.

الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الأربعاء 10/8/2022

بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر

هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى