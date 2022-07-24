«منافذ ولجان رد على الاستفسارات».. الداخلية: تيسيرات للمتقدمين لكلية الشرطة

كشف اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عن تيسيرات مقدمة من وزارة الداخلية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة العام الدراسي 2022-2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

وتمثلت التيسيرات في الآتي:

-إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء الأمور في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة، والوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

-طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين يحتوى على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

-طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة الذي يحتوي على معلومات عن مصر، وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.

-إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية.

-إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق.

-إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

-إعداد منفذ للأحوال المدنية لإستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق.

-تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية (الرئيسية – رقم 5) للرد على استفسارات المترددين.

-إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات، للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم.

-توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة، وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق (24109102 – 24109117).

يذكر أن التقديم لكلية الشرطة يبدأ في الاول من أغسطس المقبل، عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

https://moi.gov.eg/home/contact