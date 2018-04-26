منافذ غذائية بمطروح في شهر رمضان بتخفيضات تصل إلى 30 %

معتز محمودأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح أن مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ناقش الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان ومتابعة استعدادات المحافظات للسيول ، و معدلات التنفيذ بالمشروعات القومية والخدمية والتنموية بالمحافظات، بحضور عدد من الوزراء.وأشار إلى أ

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح أن مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ناقش الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان ومتابعة استعدادات المحافظات للسيول ، و معدلات التنفيذ بالمشروعات القومية والخدمية والتنموية بالمحافظات، بحضور عدد من الوزراء.

وأشار إلى أن الاستعدادات علي قدم وساق لاستقبال شهر رمضان المعظم باستمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء التي استمرت أكثر من عام بفتح منافذ لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 30 % وإقامة الخيمة الرمضانية التى تتسع لــ 3 آلاف صائم علي غرار اقامتها في 3 أعوام سابقة بالإضافة إلى خيمة رمضانية بجميع مدن المحافظة.

وأضاف أن المحافظة بكافة أجهزتها مستعدة لسوء الأحوال الجوية والسيول التي ضربت عدد من محافظات الجمهورية حيث يوجد تنسيق كامل بين مجالس المدن و شركة مياه الشرب في استعداد سيارات شفط المياه من الشوارع وتجهيز مخرات السيول بالطرق السريعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع اجهزة المحافظة.

من ناحية أخرى، قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، إن اجتماع مجلس المحافظين ناقش المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية بالمحافظات، والاستعداد لموسم رمضان

ووجه رئيس الوزراء للمحافظين بضرورة مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة والتأكد من توافر السلع بكميات كافية فى المجمعات الاستهلاكية ومعارض “أهلا رمضان” التى تقيمها الدولة بالمحافظات.