منافذ البيع المباشر تستحوذ على 70% من مبيعات هواتف المحمول خلال مايو الماضى

استحوذت منافذ “البيع المباشر” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف المحمول في مصر، بنسبة بلغت 70% من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهر مايو الماضى.

فيما اقتنصت “السلاسل التجارية” حصة سوقية قدرها 30% من مبيعات هواتف المحمول المطروحة داخل السوق المحلية خلال الشهر نفسه.

ورصدت “المال” خريطة مبيعات هواتف المحمول في مصر، خلال مايو الماضى؛ وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

القاهرة تستحوذ على 48% من مبيعات هواتف «سامسونج» خلال مايو

اعتلت “القاهرة” المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول للعلامة الكورية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 48%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 276 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى؛ وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، حلَّت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 20%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وجاءت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية 11%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

«أوبو» تبيع 41% من مبيعات هواتفها في القاهرة

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، بنسبة بلغت 41% من إجمالى مبيعاتها البالغة 149 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وحلّت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «أوبو» مسجلة حصة سوقية 32%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وجاءت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 9% من إجمالى مبيعات الصانع الصيني «أوبو» في مصر.

واحتلت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

بنسبة 45%.. القاهرة تتصدر مبيعات هواتف «ريدمي»

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 45%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 97 ألف جهاز، خلال شهر مايو الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 27%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية 9%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريدمي» فى السوق المحلية.

واحتلت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 5% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

«الدلتا» تحصد 42% من مبيعاتها في الدلتا

اعتلت “الدلتا” قائمة المدن الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 42%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 68 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت “القاهرة” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 35%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 5%، أعقبتها “مدن القناة” في المركز الخامس بحصة قدرها 4% من إجمالى مبيعات هواتف «ريلمي» في مصر.

بحصة سوقية 44%.. القاهرة تهيمن على مبيعات هواتف «إنفينيكس»

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 44%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 50 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 24%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وحلت “مدن القناة” فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 7%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

«القاهرة» تتصدر أكثر المحافظات مبيعًا لهواتف «فيفو»

تصدرت “القاهرة” قائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» في مصر مستحوذة على حصة سوقية 42%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 39 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» مسجلة حصة سوقية 32%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 12%.

وجاءت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 11%، من إجمالى مبيعات هواتف «فيفو» في مصر.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «فيفو» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 4%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

القاهرة تقتنص 55% من مبيعات هواتف «شاومي»

اقتنصت “القاهرة” الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف «شاومي» بنسبة بلغت 55%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 6 آلاف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وحلّت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مسجلة حصة سوقية 17%.

وحلّت “مدن القناة” في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 10%، تبعتها «الإسكندرية» فى المركز الرابع بحصة قدرها 9% من إجمالى مبيعات هواتف «شاومي» في مصر.

وجاءت “مدن الصعيد” في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «شاومي» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 8% من إجمالى مبيعاتها خلال مايو الماضى.