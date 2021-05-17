منافذ «البيع المباشر» تستحوذ على 66% من مبيعات هواتف «سامسونج» خلال مارس

استحوذت منافذ «البيع المباشر» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف «سامسونج» فى مصر، بنسبة بلغت 66% من إجمالي مبيعاتها البالغة 421 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، توزعت باقي الحصة السوقية من مبيعات هواتف العلامة الكورية على منافذ السلاسل التجارية التى بلغت نحو 34% من إجمالي مبيعاتها.

«سامسونج» تتصدر مبيعات هواتف المحمول بالقاهرة

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 30% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 541 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 28% من إجمالى المبيعات، خلال تلك الفترة.

فى حين، صعدت««ريدمي» للمرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 10% من إجمالي مبيعات الهواتف بالقاهرة، تبعتها «إنفينيكس» في المركز الرابع بحصة بلغت 8%.

تمركزت العلامة الصينية «ريلمي» فى المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية 7%، تلتها «هواوي» في المركز السادس بحصة بلغت 4%.

وحصدت كل من العلامتين التجاريتين «آبل» و«POCO» المرتبة السابعة والثامنة – على التوالى- بقائمة مبيعات هواتف المحمول في القاهرة، بعدما استحوذتا على حصة سوقية 3%- لكل منهم-، خلال تلك الفترة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 7% للعلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الابحاث التسويقية «GFK»، سجلت مبيعات هواتف المحمول في السوق المحلية – نموًا – بنسبة 17%، لتصل إلى مليون و337 ألف جهاز بقيمة بلغت 255.1 مليون جنيه خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو مليون و140 ألف وحدة بقيمة 214.8 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.