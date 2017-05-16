منافذ إضافية للسلع في رمضان.. عناوين صحف اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 16 مايو،2017.
الأهرام
* إسماعيل: منافذ إضافية للسلع الغذائية فى رمضان.
* 20 مليار دولار استثمارات صينية جديدة بالعاصمة الإدارية.
* مؤتمر دولى للتضامن الاجتماعى يفتتحه رئيس الوزراء اليوم.
* حملات مكثفة لاسترداد أراضى الدولة بالإسكندرية.
* الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
* الأوقاف: منع عبد الجليل ورشدى من صعود المنبر.
* مميش وعرفات يبحثان جذب الخطوط الملاحية.
* رئيس القابضة الغذائية: 53 ألف طن لحوم ودواجن خلال شهر رمضان.
* البنك المركزى ينفى اتجاه الحكومة لتغيير العملة المحلية.
* الملا: تطبيق التكنولوجيات الحديثة فى كل أنشطة صناعة البترول والغاز.
* انخفاض معدل البطالة إلى 12% خلال الربع الأول للعام الحالى.
* شرم الشيخ: محاضر نظافة لمتاجر كبرى.
* حملات على أسواق ومجمعات القاهرة والجيزة.
* إحالة مستشار وزير المالية و 3 آخرين لمحكمة الجنايات فى قضية رشوة.
* حسام البدرى: لن أرحل عن الأهلى.
الأخبار
* الرئيس يوافق علي علاوة ١٠٪ لغير الخاضعين للخدمة المدنية.
* المالية: صرف ١١ شهراً خلال أسبوع.. والعلاوة الجديدة مع مرتب يوليو.
* «المحافظين»: إجراءات فورية لاستعادة أراضي الدولة المتعدي عليها.
* ضبط سيارة محملة بالذخائر وأجهزة مراقبة بسيناء.
* السياحة تعلن ضوابط تنظيم الحج وبدء تلقي الطلبات اليوم.
* الزراعة والبترول تستعدان لشهر رمضان.. طرح 83 ألف طن لحوم ودواجن وأسماك.. واستيراد 12 ألف رأس ماشية.
* المتحف الكبير يتسلم ٦٠ قطعة جديدة من مركب خوفو الثانية.
* الخطة بـ «النواب» توافق علي تعديلات قانون الضريبة علي الدخل والدمغة.
* «العمل الدولية»: مصر تحرز تقدماً بوضع قانون جديد للمنظمات النقابية.
* لجنة سد النهضة تبحث في أديس أبابا تقارير المكاتب الاستشارية عن تأثيراته.
* الرقابة الإدارية تفاجئ ١٧٦ منفذا للسلع الغذائية بالقاهرة والمحافظات.
* محطة قطارات أسوان تتجمل بعد الافتتاح الرسمي.
* تأجيل «رشوة مجلس الدولة» لجلسة ١٠ يونيو.
* بالدموع والمطالبة بالثأر.. الشرقية تودع شهيد الوطن.
* إيناسيو للاعبي الزمالك: قانون كرة القدم هو إحراز الأهداف.