منافذ إضافية للسلع في رمضان.. عناوين صحف اليوم

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متابعات:تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 16 مايو،2017.الأهرام* إسماعيل: منافذ إضافية للسلع الغذائية فى رمضان.* 20 مليار دولار استثمارات صينية جديدة بالعاصمة الإدارية.* مؤتمر دولى للتضامن الاجتماعى يفتتحه رئيس الوزراء اليوم.* حملات مكثفة لاسترداد أراض

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 16 مايو،2017.

الأهرام

* إسماعيل: منافذ إضافية للسلع الغذائية فى رمضان.

* 20 مليار دولار استثمارات صينية جديدة بالعاصمة الإدارية.

* مؤتمر دولى للتضامن الاجتماعى يفتتحه رئيس الوزراء اليوم.

* حملات مكثفة لاسترداد أراضى الدولة بالإسكندرية.

* الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية‬.

* الأوقاف: منع عبد الجليل ورشدى من صعود المنبر.

* مميش وعرفات يبحثان جذب الخطوط الملاحية.

* رئيس القابضة الغذائية: 53 ألف طن لحوم ودواجن خلال شهر رمضان.

* البنك المركزى ينفى اتجاه الحكومة لتغيير العملة المحلية.

* الملا: تطبيق التكنولوجيات الحديثة فى كل أنشطة صناعة البترول والغاز.

* انخفاض معدل البطالة إلى 12% خلال الربع الأول للعام الحالى.

* شرم الشيخ: محاضر نظافة لمتاجر كبرى.

* حملات على أسواق ومجمعات القاهرة والجيزة.

* إحالة مستشار وزير المالية و 3 آخرين لمحكمة الجنايات فى قضية رشوة.

* حسام البدرى: لن أرحل عن الأهلى.

الأخبار

* الرئيس يوافق علي علاوة ١٠٪ لغير الخاضعين للخدمة المدنية.

* المالية: صرف ١١ شهراً خلال أسبوع.. والعلاوة الجديدة مع مرتب يوليو.

* «المحافظين»: إجراءات فورية لاستعادة أراضي الدولة المتعدي عليها.

* ضبط سيارة محملة بالذخائر وأجهزة مراقبة بسيناء.

* السياحة تعلن ضوابط تنظيم الحج وبدء تلقي الطلبات اليوم.

* الزراعة والبترول تستعدان لشهر رمضان.. طرح 83 ألف طن لحوم ودواجن وأسماك.. واستيراد 12 ألف رأس ماشية.

* المتحف الكبير يتسلم ٦٠ قطعة جديدة من مركب خوفو الثانية.

* الخطة بـ «النواب» توافق علي تعديلات قانون الضريبة علي الدخل والدمغة.

* «العمل الدولية»: مصر تحرز تقدماً بوضع قانون جديد للمنظمات النقابية.

* لجنة سد النهضة تبحث في أديس أبابا تقارير المكاتب الاستشارية عن تأثيراته.

* الرقابة الإدارية تفاجئ ١٧٦ منفذا للسلع الغذائية بالقاهرة والمحافظات.

* محطة قطارات أسوان تتجمل بعد الافتتاح الرسمي.

* تأجيل «رشوة مجلس الدولة» لجلسة ١٠ يونيو.

* بالدموع والمطالبة بالثأر.. الشرقية تودع شهيد الوطن.

* إيناسيو للاعبي الزمالك: قانون كرة القدم هو إحراز الأهداف.