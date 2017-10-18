مناظرة بين مرشحي مقعد رئيس التحالف الاشتراكي

إيمان عوفأعلن معتز الشناوى، أمين الإعلام المركزى لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أن المكتب السياسي للحزب، قد وافق على الاقترح المقدم من فؤاد سراج الدين – عضو المكتب السياسي والمرشح على رئاسة الحزب، لعقد مناظرة بينه وبين مدحت الزاهد – القائم باعمال رئيس الحزب، والمرشح المنافس على رئاسة ا

إيمان عوف

أعلن معتز الشناوى، أمين الإعلام المركزى لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أن المكتب السياسي للحزب، قد وافق على الاقترح المقدم من فؤاد سراج الدين – عضو المكتب السياسي والمرشح على رئاسة الحزب، لعقد مناظرة بينه وبين مدحت الزاهد – القائم باعمال رئيس الحزب، والمرشح المنافس على رئاسة الحزب، ويجري التجهيز للاعلان عن موعد المناظرة المرتقبة.

وأعلن سراج الدين أن القيادة الحزبية منوط بها إدارة الحزب نحو التطور والرقي وتعظيم دوره في الوطن، والحفاظ على استقلالية الحزب، والقيادة مسؤولة امام أي عضو بالالتزام بخط الحزب وبرنامجه وأهدافه.

من جانبه، أكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس الحزب والمرشح على رئاسته، أن “المناظرة مع الزميل فؤاد سراج الدين سوف تضئ بعض النقاط وأهمها أنه لا يمكنه أن ينجح وحده، وإنما ننجح معا وأن قيادتنا جماعية وكل أعضاء ولجان الحزب هم روح وروافع البناء”