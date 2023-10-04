مناشدات بإنهاء حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في اليابان

دعا الملياردير ماسايوشي سون، مؤسس “سوفت بنك جروب كورب”، إلى إنهاء حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في اليابان، مناشدا اليابان أن تتبنى الذكاء الاصطناعي وأن تتبنى مبكرا هذه التقنية، في خطاب حماسي ألقاه بأول ظهور علني له منذ أشهر، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال خلال خطاب متفائل في مناسبة “سوفت بنك وورلد” ، وهو حدث سنوي لعملاء الشركات المحلية للبنك المُستثمِر في التكنولوجيا، إن اليابان -التي فاتتها إلى حد كبير الموجة الأولية من نمو الإنترنت- لا يمكنها تحمّل خسارة ثلاثة عقود أخرى.

ومع إشارته إلى أن أكثر من 70% من الشركات في اليابان إما تمنع أو تفكر في حظر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لوَّح سون بذراعيه تعبيراً عن الإحباط. وقال اليوم الأربعاء: “إن القول بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي يشبه القول: لا تقد السيارة أو تستخدم الكهرباء..سواء أعجبك هذا أم لا، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي قادمة”.

إنهاء حظر استخدام الذكاء الاصطناعي

توارى سون عن الظهور العام هذه السنة بعد أن عانى مما وصفه بأزمة ثقة بسبب تزايد خسائر صندوق “رؤية” الرائد التابع لـ”سوفت بنك”. ولكن يبدو أن زيادة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي -مدفوعاً بـ”تشات جي بي تي” التابع لـ”أوبن إيه آي” – بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة تصميم الرقائق “أرم هولدينغز” الشهر الماضي، قد أنعش معنوياته.

خسر صندوق رؤية، الذي استثمر مليارات الدولارات في مئات الشركات الناشئة، أكثر من 30 مليار دولار في السنة المالية الماضية وتحوّل إلى وضع دفاعي خامل إلى حد كبير. لكن قال مسؤولون تنفيذيون إن “سوفت بنك جروب”، التي لديها سيولة تفوق 40 مليار دولار، تستعد الآن للعودة إلى اقتناص الفرص من جديد.

وظهر حماس سون للذكاء الاصطناعي خلال العرض الذي قدمه لمدة 90 دقيقة، والذي بدأ برسم توضيحي لسمكة ذهبية في حوض ماء. وأضاف أن الأشخاص الذين يرفضون استخدام الذكاء الاصطناعي سينتهي بهم الأمر مثل تلك السمكة الذهبية، إذ لن يتمكنوا من معالجة معلومات مثل اللغة. وأضاف أن مجموع المعرفة التي سيكتسبها الذكاء الاصطناعي ستكون عشرة أضعاف مجموع المعرفة التي ستحظى بها البشرية جمعاء في غضون عشر سنوات.

“سوفت بنك” تراهن على الذكاء الاصطناعي

ظهر الرئيس التنفيذي لشركة “آرم” رين هاس خلال عرض ماسايوشي سون لتوضيح كيف ستصبح البنية الموفرة للطاقة لمصممة الرقائق أكثر أهمية مع انتشار الأجهزة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وقال سون إن “سوفت بنك” تتبنى الذكاء الاصطناعي.

أبرمت شركة “سوفت بنك كورب”، ثالث أكبر شركة اتصالات لاسلكية في اليابان، شراكة مع “مايكروسوفت” لتسويق خدمات “أوبن إيه آي” في البلاد، كما تعمل على تطوير برنامج الدردشة الآلي الخاص بها باللغة اليابانية. وتسيطر شركة الاتصالات على ذراع المدفوعات “باي باي كورب” ، وتطبيق المراسلة “لاين” ومحرك البحث “ياهو اليابان”.

وقال سون للحضور: “على اليابان أن تستيقظ”، وأضاف الرئيس التنفيذي إنه يحب مشاهدة مناقشات روبوتات “تشات جي بي”، كبديل أرخص لمشاهدة مديريه وهم يتجادلون حول الأفكار، مؤكداً: “أريد أن أشارك في التطوّر… لا أريد أن أتخلّف عن الركب”.