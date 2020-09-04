مناسيب النيل تواصل الارتفاع في السودان.. ولجنة الفيضانات تحذر من سحب ماطرة

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيانها، اليوم الجمعة، أن محطة الخرطوم سجلت أعلى منسوب (17.58 متر)، والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ32 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندي، اليوم، (18.25 متر)، والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07) بـ18 سم.

وذكرت اللجنة أن الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق خلال أيام 1- 3 سبتمبر الحالي ستؤدي إلى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية- الأثيوبية، ليوم غدٍ السبت، ليكون الوارد في حدود 840 مليون متر مكعب.

بينما تؤدي الأمطار التي هطلت في حوض العطبراوي خلال يومي 2 و3 سبتمبر إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين المقبلين.

وحذّرت اللجنة من وجود سحب حقيقية ماطرة (غزيرة) داخل السودان (أحواض الأنهار أعلاه) قد تؤدى لسيول وجريان الخيران.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد السبت على النحو التالي:

القطاع: الدمازين– سنار سيشهد استقرارًا.

القطاع: سنار- الخرطوم سيشهد ارتفاعًا (في حدود 6 سم).

القطاع: الخرطوم- عطبرة سيشهد ارتفاعًا (في حدود 3 سم).

القطاع: خشم القربة- عطبرة سيشهد استقرارًا.

القطاع: عطبرة- سد مروي سيشهد ارتفاعًا (في حدود 8 سم).

القطاع: سد مروي- الدبة سيشهد سيشهد استقرارًا.

القطاع: الدبة- دنقلا سيشهد استقرارًا.

وبحسب لجنة الفيضانات فإن محطة ود مدني سجلت، اليوم، 20.65 متر، ومن المتوقع أن تسجل غدًا 20.66 متر، بينما سجلت محطة الكاملين، اليوم، 19.16 متر، بزيادة 2 سم على أعلى رقم مسجل، ومن المتوقع أن تسجل غدًا 19.20 متر.

وسجلت الخرطوم، اليوم، 17.58 متر، ويتوقع أن تسجل غدًا 17.61، وترتفع يوم الأحد إلى 17.65 متر. وسجلت محطة شندي، اليوم، 18.25 متر، ويتوقع أن تستقر غدًا وبعد غدٍ على 18.27 متر.

بينما سجلت محطة عطبرة، اليوم، 16.44 متر، ويتوقع أن تسجل غدًا 16.40 متر، وسجلت دنقلا 15.21 متر، وتستقر غدًا وبعد غد على 15.22 متر.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر