منازل العقارية تنفذ 5 مشروعات باستثمارات 60 مليون جنيه

محمود زكي:قال محمد جمال، مدير تسويق شركة منازل للاستثمار العقاري، إن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ خمس مشروعات عقارية جديدة في مدينتي الشروق والقاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات في تلك المشروعات بلغت حوالي 60 مليون جنيه. وأضاف في تصريحات لـ"المال"، أن المشروعات سيتم تسليمها



محمود زكي:



قال محمد جمال، مدير تسويق شركة منازل للاستثمار العقاري، إن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ خمس مشروعات عقارية جديدة في مدينتي الشروق والقاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات في تلك المشروعات بلغت حوالي 60 مليون جنيه.



وأضاف في تصريحات لـ”المال”، أن المشروعات سيتم تسليمها خلال عامين بحد أقصى، مشيرًا إلى أن المساحات تتراوح بين 120 إلى 290 متر مربع، بأسعار تبدأ من 3400 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت فيلا على مساحة 600 متر مربع، وتقدم عرضًا مميزًا يتمثل فى دفع مقدم 100 ألف جنيه فقط، وتقسيط على 50 شهر، دون أي دفعات استلام، وتتكون الفيلا من أرضي، وطابقين، كل طابق يشمل 3 شقق سكنية.

ولفت إلى أن القرارات الاقتصادية ساهمت في زيادة أسعار الوحدات، وأن الشركة حققت خسائر بالفعل في مشروعين بالقاهرة الجديدة، نتيجة تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، والذي أدي إلى زيادة أسعار مواد النباء أكثر من 120% .

تعمل منازل للاستثمار العقاري منذ عام 2014، ونفذت العديد من المشروعات بمدينة الشروق، والقاهرة الجديدة منذ ذلك التاريخ.