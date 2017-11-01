منازل الزاهية الفاخرة بمعرض أبوظبي للعقارات والاستثمار غدا

خالد بدر الدينأعلنت الشارقة القابضة - التي تمثّل شراكة استراتيجية بين شركة ماجد الفطيم العقارية وشركة الشارقة لإدارة الأصول- عن البدء بتسليم منازل حيّ "النرجس" في الزاهية الذى يمثل المجمع الأمثل لنمط حياة مميز في إمارة الشارقة في منتصف عام 2018 ليبلغ إجمالي عدد قاطني

خالد بدر الدين

أعلنت الشارقة القابضة – التي تمثّل شراكة استراتيجية بين شركة ماجد الفطيم العقارية وشركة الشارقة لإدارة الأصول- عن البدء بتسليم منازل حيّ “النرجس” في الزاهية الذى يمثل المجمع الأمثل لنمط حياة مميز في إمارة الشارقة في منتصف عام 2018 ليبلغ إجمالي عدد قاطني الزاهية عند اكتمال التسليم 460 عائلة في كل من حيّ “الجوري” وحيّ “النرجس.”

وستعرض “الزاهية” منازلها السكنية عالية الجودة خلال مشاركتها كراع ذهبي لدورة العام الحالي من معرض أبوظبي للعقارات والاستثمار (آيريس 2017)، والذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من الثاني وحتى الرابع من نوفمبر المقبل ويجمع المعرض نخبة من الخبراء في قطاع العقارات من كافة أرجاء العالم، ويمنح الزوار فرصة معرفة المزيد عن سوق العقارات المحلية والدولية.

وذكرت وكالة ايتوس واير إن حى “النرجس” ثاني أحياء مجمع “الزاهية” يضم مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات المصممة لتوفير نمط حياة متكامل لكافة أفراد العائلة و يحتوي الحي على متنزه الألعاب المائية وهو أحد المتنزهات الستة التي سيضمها المجمع عند اكتماله والتي صممت لتعزيز التواصل بين القاطنين.

وتم إطلاق المرحلة الثانية من حيّ “الليلك”، ثالث أحياء مجمع “الزاهية”، ليضيف 61 وحدة سكنية من الفلل الفاخرة المكونة من أربع وخمس غرف نوم في سبتمبر 2017 ليصبح حي “الليلك” مقراً لما يقارب 285 عائلة عند اكتماله في عام 2020.

وقال شادي العزة مدير تطوير الزاهية لدى شركة “ماجد الفطيم” لمشاريع المدن المتكاملة: وفقا لالتزامنا الدائم بالوفاء بوعودنا أصبحت “الزاهية” المجمع الأمثل لنمط حياة مميز في الشارقة حيث ستضم 460 عائلة ضمن أحيائها خلال العام القادم.

وأضاف شادى إن تسليم المنازل في حي “النرجس” يسجل إنجازاً جديداً ل”الزاهية” ويشهد على قدرتنا لتطوير وجهة تقدم أفضل المعاييرالسكنية في إمارة الشارقة، ونحن نتطلع إلى استقبال المزيد من العائلات وتوفير اللحظات الرائعة للقاطنين كلّ يوم”.

ويطلق مجمع “الزاهية” بالتزامن مع الإعلان عن خطط التسليم، خطط سداد جديدة تمكّن العملاء من شراء منازلهم من خلال دفع 5٪ فقط كدفعة أولى و95% عند التسليم في منتصف عام 2018، بالإضافة إلى توفير خيارات تمويل مرنة تقدمها “الزاهية” بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي.

وتقدم “الزاهية” لقاطنيها تجربة حياة متكاملة، مع ستة متنزهات مترابطة فيما بينها، ومساجد، وخيارات متعددة لتناول الطعام والمشروبات كوجهة لنمط حياة مميّز، كما وتتميّز “الزاهية” بالمبادرات التي تنظمها في متنزهاتها، والتي تتضمن فعاليات ترفيهية للأطفال، وعروض سينمائية شهريّة للاستمتاع بالأفلام في الهواء الطلق بالتعاون مع “ڤوكس سينما” ل”ماجد الفطيم”.

ويتميز مجمع “الزاهية” بموقعه الاستراتيجي على تقاطع شارعي الشيخ محمد بن زايد والمدينة الجامعية، وعلى مقربة من “سيتي سنتر الزاهية” قيد الإنشاء حالياً، والمقرر افتتاحه في العام 2020، والذي سيقدم لزواره ما يزيد عن 360 علامة تجارية، من أبرزها هايبر ماركت “كارفور” على مساحة 15100 متر مربع، كذلك سيوفّر العديد من خيارات الترفيه أبرزها “ﭬوكس سينما” التي تتألف من 16 شاشة عرض، ومركز الترفيه العائلي “ماجيك بلانيت” الذي يمتد على مساحة 2350 متراً مربعاً.

كما يتميّز “سيتي سنتر الزاهية” بتصاميم عصرية راقية مع إنارة طبيعية في إطار التزام “ماجد الفطيم” بتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة ويتضمن “سيتي سنتر الزاهية” عند مدخله باحة خارجية للمطاعم والمقاهي مع مساحات خارجية لتناول الطعام في الهواء الطلق.