مناخ الاستثمار في مصر.. أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىمناخ الاستثمار فى مصر على المحور فى "نجوم الإدارة" تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها "نجوم الإدارة" على شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرا، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.ويتحدث "عيسى" عن مناخ الاستثمار في مصر، ويرصد بعين رجال الأعمال المصريين أبرز الت

رحاب صبحى

مناخ الاستثمار فى مصر على المحور فى “نجوم الإدارة”

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها “نجوم الإدارة” على شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرا، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

ويتحدث “عيسى” عن مناخ الاستثمار في مصر، ويرصد بعين رجال الأعمال المصريين أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويقيم “عيسى”، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

محمد أبو داود فى “رأى عام” على TEN

يستضيف الإعلامى عمرو عبدالحميد فى برنامجه “رأى عام” على قناة TeN فى الواحدة صباحا، والفنان محمد أبو داود، ومن المقرر أن يتحدث “داود” خلال الحلقة عن حياته الشخصية والفنية وعاداته في رمضان، ومشاريعه الفنية المقبلة.

الإنشاد الدينى موضوع “حلى ودنك” على الناس

يستضيف الإعلامى عبدالفتاح مصطفى، مقدم برنامج “حلى ودنك” على قناة “الناس” فى الحادية عشرة مساءً، كل من الشيخ شعبان عبدالمجيد والشيخ إبراهيم السوهاجى.

ويدور الحديث عن الفرق ما بين الإنشاد في محافظات وجه بحري ووجه قبلي، وهل يرجع إلى أصوال الإنشاد في هذه المحافظات أم أن هناك أسبابا أخرى.

ويعد البرنامج بشكله الجديد، الأول من نوعه والمتخصص في ملف “الإنشاد الديني، والابتهالات، والموشحات الدينية”.

ويستضيف البرنامج على مدار ثلاثين حلقة، طوال رمضان، عددا كبيرا من فرق الإنشاد والابتهالات، من الأوبرا ومراكز الإبداع، والفرق السورية والمصرية، بالإضافة إلى أشهر المنشدين والمبتهلين.

حق الميراث عند الفقهاء فى “مجلس الفقه” على الفضائية المصرية

يناقش برنامج “مجلس الفقه” على قناة الفضائية المصرية فى الحادية عشرة مساءً، حق المهر، وحق الميراث عند الفقهاء.

ويتحدث الدكتور سعد الدين الهلايلى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، البرنامج من تقديم عاصم بكرى، ويرأس تحريره عبدالناصر البنا.