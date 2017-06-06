مميش : 800 جنيه للمتر تكلفة ترفيق منطقة شرق بورسعيد

قال الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن تكلفة ترفيق المتر الواحد فيمنطقة شرق بورسعيد تصل إلى 800 جنيه، نظرا لطبيعة الأرض ذات التربة الطينية، واقتراب المياه الشديدة من السطح.

وأضاف مميش أن أعمال الترفيق تجري بمعدلات جيدة وفقا للمخطط على أن يتم الانتهاء منها قبل يونيو 2018، لافتا إلى أن اختيار هذه المنطقة جاء لعدة أهداف أهمها أن تكون قريبة من الميناء وأرصفة الشحن وتسهيل عمليات التصدير.

وأضاف أن هناك حفارات ذات تكنولوجيا عالية تقوم بغرس مواسير في باطن التربة تعمل على استخراج المياه لتطفو على سطح التربة ليتم استخدام تلك المياه في أحواض المزارع السمكية.

يذكر ان إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية والتي تطل على قناة السويس تبلغ مساحتها 460 كم2، وهذه المساحة تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور الأول محور تنمية بورسعيد والثاني السويس والسخنة والثالث الإسماعيلية، و أن مخطط التنمية لمنطقة شرق بورسعيد يقوم علي تجهيز عدة مدن صناعية متخصصة على مساحة 40 مليون متر.

وقال الفريق مميش إن هناك مدينة صناعية ستقام على مساحة 4 مليون متر خاصة بصناعة تجميع وتصنيع السيارات، ويتم حاليا أعمال الترفيق لها من خلال توفير شبكة طرق بالإضافة الي أعمال الحفر لتوصيل المياه والغاز وشبكة التليفونات مشيرا إلى أنه خلال نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لتصبح جاهزة للطرح.

أما المنطقة الصناعية الثانية فهي خاصة بالصناعات المعدنية وما تشمله من صناعات مغذية وستقام على مساحة 2 مليون متر وجاري أيضا أعمال الترفيق بالتوازي مع مدينة السيارات بالإضافة أيضا الي المدينة الصناعية الخاصة بالتعبئة والتغليف والتي ستقام على مساحة مليون متر الي جانب المنطقة الصناعية والتي ستقام على مرحلتين الأولي على مساحة 800 ألف متر لتستكمل المرحلة الثانية لتصل إلى 2 مليون متر.

كما أن هناك منطقة لوجستية للخدمات التجارية ستقام على مساحة 30 مليون متر بالإضافة الي مدينة سكنية على مساحة 4 مليون متر تستوعب 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولي لتصل بعد ذلك الي 50 ألف وحدة وستكون مخصصة للعاملين بالمناطق الصناعية بمطقة شرق بورسعيد.

كما يجري حاليا تنفيذ مشروع عدد من محطات الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة المعتمدة على الرياح بالإضافة إلى أنه هناك 9 شركات وطنية تعمل حاليا تحت إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء 6 أرصفة بالميناء بطول 5 آلاف متر وعرض 500 متر تكلفة الرصيف الواحد 500 مليون جنيه بالإضافة الي مجري مائي بطول 3 كم.