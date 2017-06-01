مميش: 59 سفينة تعبر قناة السويس اليوم

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بأن حركة الملاحة اليوم الخميس سجلت رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة بعبور59 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.6 مليون طن.

وعبر الفريق مميش عن سعادته بهذه الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الحالى، لتضم أحدث ما أنتجته ترسانات السفن العالمية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مؤكداً قدرة القناة على مواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري ومع بدء تعافي حركة التجارة العالمية.



بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 35 سفينة بحمولات 2.3 مليون طن، كان على رأسها سفينة الحاويات العملاقة MOL TRIUMPH التي تعد ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم في رحلة العودة من المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة بعد عبورها الأول من قناة السويس في 3 مايو الماضي بحمولة 218 ألف طن.

كما عبرت من قافلة الجنوب 24 سفينة بحمولات 1.3 مليون طن وكانت أكبر سفينة تعبر بها هى سفينة الحاويات الليبرية العملاقة MSC RIFAYA بحمولة 200 ألف طن قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.