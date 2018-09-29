مميش: 473 سفينة تعبر قناة السويس خلال 9 أيام

المال- خاصقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الأربعاء قبل الماضى وحتى الخميس، عبور 473 سفينة بحمولة 32.5 مليون طن.وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العا

المال- خاص

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الأربعاء قبل الماضى وحتى الخميس، عبور 473 سفينة بحمولة 32.5 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة .

وشدد رئيس الهيئة، على أن معدلات الإنجاز فى مشروع التنمية بمنطقة القناة تسير بخطى ثابتة ومتسارعة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد للقناة التى تعد عامل الجذب الرئيسى للاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية للقناة لاستغلال حجم البضائع الضخم المار عبرها سنوياً بتطبيق ثقافة القيمة المضافة، والصناعات التكميلية، والتوزيع اللوجيستى وإعادة التوزيع اللوجيستى من خلال ستة موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية، وهو ما ستجنى ثماره الأجيال الحالية والمستقبلية.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الخميس عبرت القناة 53 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 50 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، أما يوم السبت، عبرت 53 سفينة القناه بحمولة 2.5 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 65 سفينة قناة السويس بحمولة 4.4 مليون طن، كما عبرت يوم الاثنين 45 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن.

وشهدت القناة يوم الثلاثاء عبور 55 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 55 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، كما عبرت يوم الخميس 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 473 سفينة بحمولة 32.5 مليون طن