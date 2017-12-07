مميش: 3 مليارات دولار استثمارات متوقعة فى 2018

أحمد عاشور: قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إنه من المتوقع جذب استثمارات لمنطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المقبل 2018.وأضاف مميش، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكومي

أحمد عاشور:



قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إنه من المتوقع جذب استثمارات لمنطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المقبل 2018.

وأضاف مميش، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان “أفريقيا 2017” بمشاركة 10 زعماء، فى لقاء مع الصحفيين، اليوم الخميس، أن شركة مرسيدس أعربت عن نيتها ضخ استثمارات فى منقطة العين السخنة، إلى جانب أنه مقرر تنفيذ عدد من مستثمري الجانب الكويتي لمشروع المواد البترولية.