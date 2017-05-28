مميش: 159 سفينة عبرت قناة السويس خلال ثلاثة أيام

نادية صابر

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 26 و27 و 28 /5/2017 عبور 159 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغ 9.5 مليون طن، بما يكشف تصاعداً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وبلغت أعداد السفن العابرة من الشمال 85 سفينة، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، فيما شهدت قوافل الجنوب عبور 74 سفينة بإجمالي حمولات 4 مليون طن.

وقال الفريق مميش إن هذه الزيادات في أعداد وحمولات السفن تعكس التحسن المحلوظ في حركة التجارة العالمية وتعافي الاقتصاد، وتأتي كنتيجة مباشرة إلى مشاريع التطوير المستمرة لقناة السويس وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، والسياسات التسويقية المرنة التي تقوم بها هيئة قناة السويس والتي أسفرت في الفترة الماضية عن إضافة 200 مليون دولار لعائدات القناة من التخفيضات والحوافز التي تمنح للخطوط الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً، وهو ما أثمر عن جذب 1270سفينة بحمولات 60.7 مليون طن خلال عام 2016، والثلث الأول من عام 2017، وأكد الفريق مهاب مميش على أن هذه الزيادات هي شهادة ثقة من المجتمع الملاحي الدولي في هيئة قناة السويس.