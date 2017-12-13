مميش يوقع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية لمعالجة المخلفات البترولية

نادية صابر وقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة Ecoslops الفرنسية، لإنشاء شركة لتجميع المخلفات البترولية للسفن ومعالجتها، وذلك في منطقة القناة وموانئ الهيئة الاقتصادية. يأتي ذلك، في إطار اهتمام الهيئة بالحفاظ

نادية صابر

وقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة Ecoslops الفرنسية، لإنشاء شركة لتجميع المخلفات البترولية للسفن ومعالجتها، وذلك في منطقة القناة وموانئ الهيئة الاقتصادية.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام الهيئة بالحفاظ على البيئة وحمايتها من أية أخطار قد تنجم عن أى إنسكاب بترولي في المنطقة، بالتعاون مع الشركة الفرنسية، وهى من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ووقع عن الشركة الفرنسية Vincint Fapier الرئيس التنفيذي، وحضر مراسم التوقيع الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وJerome Baconin رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.

وفي ذات السياق، شهد الفريق مميش توقيع عقد تعاون بين شركة القناة للإنشاءات البحرية، وهى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس مع شركة Ecocean الفرنسية، وذلك لبناء سفن مكافحة التلوث البترولي المصنعة من الألومنيوم.

يتضمن بروتوكول التعاون نقل التكنولوجيا الحديثة لبناء السفن والوحدات البحرية المصنعة من الألومنيوم من الشركة الفرنسية لشركة القناة للإنشاءات البحرية، وبناء وحدات بحرية لذات الغرض لحساب هيئة قناة السويس، إضافة إلى الاتفاق على بناء التعاقدات الجديدة للبناء في منطقة أفريقيا والخليج العربي بشركة القناة للإنشاءات البحرية تحت إشراف الشركة الفرنسية.

وقع عقد التعاون عن شركة القناة للإنشاءات البحرية المهندس إبراهيم عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة الشركة ووقع عن الشركة الفرنسية Eric Vial رئيس مجلس الإدارة.