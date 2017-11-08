مميش يوقع عقد تطوير ميناء غرب بورسعيد مع موانئ دبي.. 14 نوفمبر

ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأول لبورسعيد بورسعيد- أمانى العزازى يوقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس واقتصادية القناة، 14 نوفمبر المقبل، عقد تطوير ميناء غرب بورسعيد، أحد الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية، مع شركة موانئ دبي العالمية، فى إطار فعاليات المؤتمر

ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأول لبورسعيد









بورسعيد- أمانى العزازى

يوقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس واقتصادية القناة، 14 نوفمبر المقبل، عقد تطوير ميناء غرب بورسعيد، أحد الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية، مع شركة موانئ دبي العالمية، فى إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأول الذي تقيمه محافظة بورسعيد، فى حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من وزراء الحكومة المصرية.

ويتناول المؤتمر فرص الاستثمار المتاحة بمحافظة بورسعيد واستعراض أبرز الإنجازات التى تمّت على أرض المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته، العام الماضى، للمدينة، ويتزامن المؤتمر مع ذكرى الاحتفال بتدشين مشروع شرق بورسعيد المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه منتصف يوليو 2018.

فيما تشهد المحافظة، فى ديسمبر المقبل، مراسم الاحتفال بتدشين التشغيل التجريبي لمشروع حقل ظهر بافتتاح 8 آبار باكورة الإنتاج بالمشروع القومى لاستخراج الغاز الطبيعى،

وتتضمن فعاليات المؤتمر توقيع المحافظ اللواء عادل الغضبان عددًا من عقود إدارة بعض المشروعات السياحية المزمع إقامتها بمنطقة غرب بورسعيد بين شركة تاور باي السياحية وشركة هيلتون العالمية لإدارة الفنادق وشركات طلعت مصطفى ومنصور عامر.