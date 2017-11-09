مميش ينفي توقيع عقد تطوير ميناء غرب بورسعيد مع موانئ دبي

نادية صابر نفى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتي قناة السويس واقتصادية القناة، ما نشر بأحد المواقع والصحف عن توقيع عقد تطوير ميناء غرب بورسعيد، أحد الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، يوم 14 نوفمبر مع شركة موانئ دبي العالمية، في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول الذي تقيمه محافظة بورسعيد. وقال الفري

نادية صابر

نفى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتي قناة السويس واقتصادية القناة، ما نشر بأحد المواقع والصحف عن توقيع عقد تطوير ميناء غرب بورسعيد، أحد الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، يوم 14 نوفمبر مع شركة موانئ دبي العالمية، في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول الذي تقيمه محافظة بورسعيد.

وقال الفريق مميش في بيان، اليوم الخميس، إن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال الفترة الماضية في توقيع عقود وإنشاء شراكات مع شركات ودول كبرى لها خبرتها في إنشاء المناطق الاقتصادية، وتطوير وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية، وبالتالي نحن نعمل على تطوير كل قطاع بما يتناسب مع مقوماته وبما يحقق أقصى استفادة للدولة والمنطقة ويوفر فرص عمل أكبر.

وأكد أن المنطقة تسير في خطة التطوير والتنمية بأقصى سرعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.